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Шуляк: государство будет помогать жертвам сексуального насилия со стороны российских солдат

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Среда 06 апреля 2022 10:56
Шуляк: государство будет помогать жертвам сексуального насилия со стороны российских солдат Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Правоохранительные и государственные органы, а также общественный сектор будут нарабатывать действенный алгоритм помощи людям, которые стали жертвами сексуального насилия со стороны российских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, жертвами насилия становились не только украинские женщины и мужчины, но и дети и даже люди преклонного возраста. Эти факты в очередной раз подтверждают, что русские-оккупанты потеряли всякий человеческий облик. Это психически больные люди, иначе как можно объяснить такую жестокость в современном цивилизованном мире. Но мы знаем точно: виновные понесут наказание! Именно для этого мы уже нарабатываем механизм помощи жертвам - и физически, и морально, и юридически", - сказала Шуляк.

По ее словам, Украина планирует применить международные протоколы расследования таких военных преступлений.

Кроме того, чтобы избежать повторной травматизации потерпевших при работе с жертвами, будет разработана и распространена понятная инструкция для жертв, как зафиксировать преступление, добавила она.

"Также призываю СМИ не охотиться за жертвами. И никоим образом не травмировать их психологически снова", - отметила Шуляк.

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