Шуляк: главная задача по недостройкам сейчас - осуществить их инвентаризацию

"Десяти тысяч разных долгостроев стоят по всей Украине. Мне кажется, ни один человек в стране не может сказать точно, какое количество таких долгостроев: что-то было построено в 80-х годах, что-то - в 2000-х. Что-то уже нужно разобрать, потому что оно несет угрозу, потому что аварийное, а что-то можно будет посмотреть, достроить и использовать - либо для наших внутренне перемещенных лиц, либо для военнослужащих", - отметила Шуляк.

Она напомнила: еще до войны подобным образом удалось провести инвентаризацию недостроенных объектов социальной инфраструктуры - детских садов, школ и т.д. Все обнаруженные тогда объекты разделили на несколько категорий: с высокой степенью завершенности - более 70%, далее следовали объекты, возведенные на 50-70%, и те, строительство которых только началось (готовность до 50%).

После этого посчитали стоимость достройки объектов с высокой степенью завершенности, внесли ее в планы, выделили финансирование из государственного и местных бюджетов, проконтролировали выполнение всех процессов по строительству и сдали в эксплуатацию 114 детских садов и 119 школ.

Также нардеп привела удачный пример Долинской общины в Кировоградской области, где были недостроены дома в государственной собственности.

"Они смогли взять их на баланс коммунальной собственности, достроить и предоставить ключи от квартир нашим военнослужащим. То есть когда есть желание у местных властей, конечно, можно сделать все", - подчеркнула Шуляк.

Однако, по ее словам, на сегодня главная задача - проинвентаризировать недострои.

"Важно посмотреть, что можно достроить, использовать либо как социальное, либо как муниципальное жилье. Потому что огромные проблемы с шестью миллионами внутренне перемещенных лиц, которым нужно помогать решать жилищный вопрос. Также не стоит забывать и о тысячах инвесторов, проинвестировавших свои будущие квартиры, жилье не получили", - подчеркнула Шуляк.

Она также отметила важность упрощения процедуры смены застройщика.

"Например, предусмотреть механизм смены одного заказчика на другого, кроме того процедуру банкротства застройщика нужно сделать проще, потому что не все компании сейчас пришли в себя. И даже если очень высокая степень готовности объекта, при наличии желания объединиться и достроить, инвесторы не всегда могут это сделать из-за бюрократических проволочек", - резюмировала Шуляк.