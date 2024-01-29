Шуляк о бронировании работников: должен быть баланс между защитой государства и экономическим ростом

"Когда законопроект о мобилизации снова зайдет на рассмотрение Верховной рады, для народных депутатов важно будет оценить, каким образом прописаны процедуры, связанные с бронированием. В настоящее время действующая процедура требует определенного усовершенствования. Думаю, представители бизнеса будут услышаны, чтобы был найден баланс между необходимостью защищать наше государство и обеспечивать экономический рост страны", - отметила Шуляк.

Нардеп напомнила, что деньги на финансирование отечественного сектора безопасности и обороны поступают от украинского бизнеса за счет уплаты налогов на территории нашего государства, а не международных партнеров.

"Тот бизнес, который сегодня работает "по-белому", платит все налоги, создает рабочие места и поддерживает обороноспособность государства, никоим образом не должен испытывать притеснений. На сегодня в Украине должен быть единственный орган, который будет заниматься вопросами нарушений со стороны бизнеса, - это Бюро экономической безопасности. Бизнес неоднократно отмечал необходимость совершенствования законодательства относительно БЭБ, и сейчас в парламенте есть несколько ожидающих рассмотрения законопроектов. Думаю, что для нас как для народных депутатов это должно стать одной из приоритетных задач, нужно выписать законодательство так, чтобы этот орган был действенным, а у других правоохранителей не было возможности проводить проверки или давить на бизнес", - подчеркнула Шуляк.

Нардеп также отметила, что в сегодняшних условиях украинское общество должно быть объединенным: это касается и бизнеса, и правоохранителей, и представителей органов государственной власти.