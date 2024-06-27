РФ ищет точки, где пробить оборону: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

В течение дня враг ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 104.

Горячее всего сейчас на Торецком и Покровском направлениях, на которые приходится почти половина всех российских штурмов за сегодня.

Ситуация на фронтах\

Харьковское направление. Сегодня агрессор пытался атаковать здесь трижды. Продолжаются бои в районе Волчанска.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали 10 штурмовых действий оккупационных войск. Продолжается бой возле Синьковки. Авиационному удару подверглись окрестности Петропавловки.

На Краматорском направлении противник усилил давление в районе Часового Яра. Идут два боя. Всего за сегодня враг атаковал здесь пять раз.

На Торецком направлении количество штурмов захватчиков увеличилось до 25. Подразделения Сил обороны отбили 22 наступательные попытки войск РФ, три атаки еще продолжаются. Агрессор применил авиацию и бомбил Торецк КАБами.

На Покровском направлении оккупанты не уменьшают давления. С начала суток враг 23 раза атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Продолжаются семь штурмовых действий.

Добавилась одна вражеская попытка атаковать на Приднепровском направлении. В общем, за день, это уже седьмая, шесть - отбиты.

Ранее аналитики ISW сообщали, что ВСУ удается сдерживать россиян сразу на нескольких направлениях. Однако россиянам удалось немного продвинуться вблизи Купянска.

С предварительной сводкой Генштаба можно ознакомиться по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.