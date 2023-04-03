Ищут патриотов. ФСБ ужесточила контрразведывательные мероприятия в Новой Каховке

В Новой Каховке (Херсонская область) российские оккупанты продолжают террор местного населения, а ФСБ усилила контрразведывательные и режимные мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.

"Обязательно сообщите об этом близким и знакомым, проживающим на временно оккупированной территории Херсонской области", - добавил Назаров.

Отмечается, что сотрудники ФСБ переодеваются в гражданскую одежду и общаются с местными жителями, пытаются втереться в доверие. Они могут общаться по-украински и даже высказывать проукраинскую позицию для выявления и задержания патриотов. В отношении задержанных захватчики проводят фильтрационные мероприятия, а именно допросы и пытки.

"Враг продолжает поиск патриотов Украины (информаторов), которые передают важную информацию о размещении и активности российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Херсонской области наблюдаются признаки возможной подготовки россиян к "жестам доброй воли". Это указывает их мародерство и вывоз награбленного.

Напомним, 23 марта Генштаб ВСУ сообщил, что все подразделения российской армии вышли из Новой Каховки, расположенной на левом берегу Днепра в Херсонской области. Но впоследствии эту информацию опровергли, назвав некорректной.

Как впоследствии объяснили в Силах обороны, так называемый выход российских оккупантов из Новой Каховки является признаком тактики, которая наблюдается со стороны врага время от времени. Это попытка психологического влияния на местное население и украинских бойцов.

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