Оккупанты могут готовиться к "жестам доброй воли" в Херсонской области, - Силы обороны

На оккупированной территории Херсонской области наблюдаются признаки возможной подготовки россиян к "жестам доброй воли". На это указывает их мародерство и вывоз награбленного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Уже даже жители Херсонщины как Правобережной, так и Левобережной, знают "народную примету" - когда оккупанты начинают переодеваться в гражданское и очень тщательно паковать все намародеренное и отсылать в обмен на поставку боеприпасов за "поребрик" свое имущество", - это как правило подготовка к тем же "жестам", - отметила Гуменюк.

Однако она акцентировала, что к таким "жестам" приводит именно боевая работа высокой интенсивности со стороны украинских защитников.

"Мы говорили о том, что мы зачищаем полосу хотя бы в 30 километров для того, чтобы облегчить жизнь Правобережью", - сказала Гуменюк.

В свою очередь она объяснила заявления об уходе российских войск из Новой Каховки, которые затем опровергли.

"Военные тоже верят в хорошее и иногда кажется желаемым за действительное. Сначала это была такая массированная ротация, которая в принципе спровоцировала понимание, что войска упаковываются и выходят", - говорит Гуменюк.

Также она добавила, что после выхода одних подразделений из Новой Каховки туда зашли другие.

Напомним, 23 марта Генштаб сообщил, что все подразделения российской армии вышли из Новой Каховки, расположенной на левом берегу Днепра в Херсонской области. Но впоследствии эту информацию опровергли, назвав некорректной.

Как позже объяснили в Силах обороны, так называемый выход российских оккупантов из Новой Каховки является признаком тактики, которая наблюдается со стороны врага время от времени. Это попытка психологического влияния на местное население и украинских бойцов.

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