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Ищут партизан, о которых знает вся страна. Федоров рассказал о методах россиян в Мелитополе

Фото: мэр Мелитополя Ивани Федоров (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты запустили чат-бот в Telegram для поиска украинских партизан в Мелитополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова на брифинге.

"Несколько дней назад они в Telegram открыли чат-бот, с помощью которого они пытаются искать украинское сопротивление и украинских партизан. Сегодня они также рассылают людям смс с провокационными вопросами и пытаются найти партизан в Мелитополе, о которых уже знает вся страна", - рассказал он.

При этом Федоров подчеркнул, что украинцы не сдаются и сопротивляются несмотря ни на что.

РБК-Украина сообщало, что россияне запустили очередной онлайн-бот в Telegram для поиска партизан в Мелитополе, через который можно якобы сообщать "о подозрительных людях или предметах, которые могут представлять опасность".

Кроме того, на выходных в Мелитополе раздались взрывы на двух предприятиях, где россияне обустроили свои военные базы - "Гидромарши" и "Мелитополь компрессор". Федоров отметил, что эти взрывы стали мощными, начиная с 24 февраля.

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МелитопольВойна России против Украины