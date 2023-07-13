Ищут корректировщиков. Оккупанты закрыли на въезд и выезд село в Запорожской области

Россияне закрыли на въезд и выезд временно оккупированное село Пришиб в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
"Рашисты свирепствуют: несут потери на фронте, поэтому срываются на местных", - отметил Федоров.
По его словам, россияне полностью изолировали временно оккупированное село Пришиб Запорожской области - закрыли на въезд и выезд.
Кроме того, оккупанты с самого утра устроили облавы: установили блок-посты,
проверяют документы и телефоны у всех водителей и пешеходов, а также проводят обыски домов.
По информации местных, в село завезли росгвардейцев, которые ищут корректировщиков.
Ситуация в Запорожской области
Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.
В частности, недавно российские войска устроили очередной теракт в Орехове Запорожской области, сбросив авиабомбу на место, где выдавали гуманитарную помощь. В результате погибли семь человек.
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