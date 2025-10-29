Ищите ошибки: текст Радиодиктанта 2025 "Треба жити" опубликовали онлайн

"Суспільне Культура" вместе с "Украинским Радио" опубликовали текст Радиодиктанта национального единства 2025. В этом году текст написала писательница Евгения Кузнецова, а читала его актриса Наталья Сумская. Результаты объявят после того, как комиссия обработает все присланные письма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Суспільне Культура".
Жити треба цікаво: читати книжки, ходити в театр, дресирувать пса Патрона…
Треба жити! Не впівсили, не трошки, не завтра, не після. По-справжньому! Зараз! Треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на "інтерсіті", робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати РЕБи і генератори, а ще - нишпорити вечорами в міжʼярʼї ботсаду, бо на перший урок треба принести каштанів.
Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому - того, що в серці. Треба здавати кров, і, може, з нею ще в чиємусь серці поселиться любов до слів: "допіру", "пітятко" чи "кияхи".
Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Немає часу на півтони. Матеріальне - крихке, життя тікає крізь пальці. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитись руками: спогади, сміх і любов.
Ще треба плакати, коли можеться. За все те, що ніколи не мало з нами статися. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться "далекобійний дрон" або "балістична ракета", а й розрізняємо їх на слух.
Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них: скніли у вічній гризоті. А ми будемо жити цікаво - всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою.
Традиционный Радиодиктант национального единства 2025 состоялся 27 октября в День украинской письменности и языка, однако на этот раз не обошлось без бурных реакций в сети. Текст читала народная артистка Украины Наталья Сумская, но многие слушатели признались, что не успели за ее быстрым темпом.
Также нашлось немало критиков текста. В частности, львовянка Кристина Гоянюк, которая уже 26 лет подряд участвует в Радиодиктанте и за эти годы не сделала ни одной ошибки, поделилась негативными впечатлениями.
"Я даже боюсь высказаться, чтобы не сказать очень плохо. За 26 лет это первый диктант, который свалил меня наповал. Во-первых, нехорошо прочитан. Сам текст глуповатый. Лучше бы его читал Павел Вышебаба...", - сказала Кристина Гоянюк.
В то же время добавим, что немало украинцев выступили в поддержку Кузнецовой и Сумской, в частности за актрису заступилась ее сестра Ольга.