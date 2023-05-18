Бывший чиновник шпионил для ФСБ в Запорожской области. Его разоблачили

Бывший чиновник шпионил за позициями морской пехоты в Запорожской области. Его завербовала российская ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Шпионом оказался бывший чиновник налоговой милиции, который в 2011 году был уволен за коррупцию. В начале марта этого года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ. В поле зрения россиян он попал из-за антиукраинской активности в запрещенных соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

Агент должен был собирать разведданные о Силах обороны в прифронтовых районах Запорожской области. Больше всего врага интересовали координаты позиций подразделений морской пехоты ВСУ на Мелитопольском направлении. Также оккупанты хотели получить геолокации железнодорожных мостов и объектов энергетики в области.

Шпион под видом таксиста объезжал местность и снимал ее на скрытый регистратор и мобильный телефон.

За каждую "задачу" россияне обещали от 2 до 5 тысяч гривен. Также ФСБ утверждала, что агент получит "должность" в случае захвата Запорожья.

СБУ задержала злоумышленника во время выполнения им вражеского задания. Предателю объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ, ему грозит пожизненное заключение. В настоящее время он находится под стражей.

Фото: СБУ задержала агента ФСБ в Запорожской области (ssu.gov.ua)