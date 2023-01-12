Искал места с вооружением ВСУ. В Киевской области задержали агента ФСБ РФ

"После предоставления письменного согласия на сотрудничество с врагом его приспешник получил оперативный псевдоним "Тень" и задачи на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

По указанию ФСБ он объезжал местность и скрыто собирал информацию о местоположениях и перемещениях подразделений Сил обороны на территории Киевской области.

"Прежде всего, российский агент пытался выявить штабы управления и склады с артиллерийским вооружением ВСУ. Кроме этого передавал агрессору координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий", - добавили в СБУ.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии прицельных ракетных ударов по региону. Контрразведчики СБУ задержали вражеского агента на попытке сбора закрытых сведений об украинских военных базах.

"В дальнейшем злоумышленник должен был создать разветвленную агентурную сеть для большего "покрытия" региона по сбору разведданных в пользу ФСБ", - рассказали в СБУ.

Во время обысков по адресу жительства задержанного правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами переписки.

У фигуранта обнаружен российский паспорт и прокремлевская символика. На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.