Искали "слабые места" в обороне Славянска: правоохранители задержали информаторов ФСБ

Правоохранители обезвредили в Донецкой области информаторскую группу ФСБ. Двое задержанных принимали участие в подготовке боевых операций РФ против Сил обороны в районе Славянска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Чтобы спланировать воздушные атаки на город, оккупанты надеялись получить от своих приспешников ориентировочные геолокации зенитно-ракетных комплексов ВСУ.
Кроме того, враг пытался получить координаты украинских систем реактивной артиллерии, в том числе типа HIMARS.
Также в зоне особого внимания захватчиков были опорные пункты и блокпосты на подступах к райцентру.
В случае получения ключевых разведданных рашисты хотели найти "слабые места" в обороне города и учесть их во время новых массированных штурмов на этом направлении.
Впрочем, правоохранители своевременно разоблачили российских информаторов и планы врага.
"Одновременно с этим приняты дополнительные меры по боевой готовности Сил обороны, которые вовлечены в защиту Славянска", - информируют в СБУ.
Информаторами оказались двое местных жителей - работник коммунального предприятия и безработный.
В начале этого года они вышли на российскую спецслужбу через своего знакомого - боевика оккупационных группировок Южного военного округа РФ.
Коммуникацию между собой поддерживали по видеозвонкам в мессенджере.
Для конспирации участники информаторской группы действовали отдельно друг от друга. А разведданные собирали во время поездок на собственных авто вдоль прифронтовой территории, где скрыто фиксировали нужные объекты.
При обысках у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для общения с агрессором и черные отчеты для ФСБ.
Также у одного из фигурантов обнаружено 90 патронов к автомату АК-74.
Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении.
Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.