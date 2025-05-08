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Искали места расположения Третьей штурмовой. Задержаны агенты ФСБ России

Украина, Четверг 08 мая 2025 13:28
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Искали места расположения Третьей штурмовой. Задержаны агенты ФСБ России Фото: агенты РФ искали местоположения Третьей штурмовой, их задержали (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители задержали агентов ФСБ РФ, которые искали места базирования Третьей штурмовой бригады. Также они готовили новые удары по Киевской и Ровенской областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности задержала еще двух агентов ФСБ РФ в Киеве и Ровно. Фигуранты подозреваются в подготовке координат для ракетно-дронных ударов РФ по Украине.

По материалам дела, основной задачей этих корректировщиков было найти и передать локации Третьей штурмовой бригады ВСУ. Также рашисты хотели получить координаты военных госпиталей и других медучреждений, где проходят лечение раненые защитники Украины.

Что известно об агентах РФ

Как установило расследование, вражескими агентами оказались 24-летний разнорабочий из Киева, а также 32-летний дезертир, который скрывался на западе нашего государства.

Злоумышленники действовали отдельно друг от друга, но их координировал один куратор из оккупационного "управления ФСБ по Крыму и г. Севастополю". Сейчас его персональные данные установлены киберспециалистами СБУ.

По инструкциям российского спецслужбиста агенты пытались найти военные объекты и выяснить наличие там личного состава.

В случае обнаружения "нужных" целей фигуранты обходили их, делая вид телефонного разговора, а на самом деле снимали видео с привязкой к местности.

Для конспирации предатели использовали по два гаджета: на один - фиксировали локации объектов, а со второго - контактировали с куратором через анонимные чаты в мессенджере.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили агентов и провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. На финальном этапе спецоперации в двух регионах Украины обоих фигурантов задержали одновременно, когда они шпионили возле военных объектов.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщалось недавно, мобилизованный украинец оказался агентом ГРУ и пытался навести КАБы по собственному подразделению. СБУ вовремя разоблачила агента.

Кроме того, СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракты и корректировал удары по Харькову. Харьковчанин передавал врагу информацию об объектах оборонной промышленности.

К тому же СБУ задержала двух российских агентов, которые готовили теракт в Запорожье на годовщину создания Службы безопасности Украины. Взрывное устройство планировали взорвать вблизи воинской части.

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