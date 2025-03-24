Помогал корректировать удары РФ по оборонным заводам Харькова. СБУ разоблачила агента ФСБ
СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракты и корректировал удары по Харькову. Харьковчанин передавал врагу информацию об объектах оборонной промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины
Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который действовал в Харькове, готовил взрывчатку для террористических актов и корректировал ракетно-бомбовые удары по стратегическим объектам города.
Злоумышленником оказался 24-летний безработный харьковчанин, который попал на радар российских спецслужб после публикации прокремлевских комментариев в Телеграмм-каналах.
После вербовки агент получал от оккупантов геолокации с местами для закладки взрывных устройств. Он доукомплектовывал их мобильными телефонами и взрывчаткой, а также готовил новые тайники.
Фото: Служба безопасности Украины
Кроме того, предатель осуществлял разведку оборонных предприятий, в частности тех, которые занимаются производством и ремонтом боевых дронов, и передавал эту информацию врагу для подготовки воздушных ударов по Харькову.
Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружили мобильный телефон с анонимным чатом, через который он поддерживал связь с ФСБ.
На основе собранных доказательств ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена в условиях военного положения и незаконное приобретение и хранение взрывных устройств.
Сейчас агент находится под стражей без права на залог. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Совместные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Напомним, что в Одессе задержан агент Главного разведывательного управления (ГРУ), которая готовила схроны для терактов. После возвращения в город, предательница пыталась заложить части самодельного взрывного устройства в тайник возле портовой инфраструктуры.
Однако на этом этапе ее задержали контрразведчики СБУ, изъяв часть взрывного устройства.
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