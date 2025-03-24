Помогал корректировать удары РФ по оборонным заводам Харькова. СБУ разоблачила агента ФСБ

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который действовал в Харькове, готовил взрывчатку для террористических актов и корректировал ракетно-бомбовые удары по стратегическим объектам города.

Злоумышленником оказался 24-летний безработный харьковчанин, который попал на радар российских спецслужб после публикации прокремлевских комментариев в Телеграмм-каналах.

После вербовки агент получал от оккупантов геолокации с местами для закладки взрывных устройств. Он доукомплектовывал их мобильными телефонами и взрывчаткой, а также готовил новые тайники.

Фото: Служба безопасности Украины

Кроме того, предатель осуществлял разведку оборонных предприятий, в частности тех, которые занимаются производством и ремонтом боевых дронов, и передавал эту информацию врагу для подготовки воздушных ударов по Харькову.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружили мобильный телефон с анонимным чатом, через который он поддерживал связь с ФСБ.

На основе собранных доказательств ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена в условиях военного положения и незаконное приобретение и хранение взрывных устройств.

Сейчас агент находится под стражей без права на залог. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Совместные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.