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Заплатили 13500 долларов. Гражданин Молдовы пытался переправить за границу троих украинцев

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Украина, Понедельник 03 апреля 2023 18:12
Заплатили 13500 долларов. Гражданин Молдовы пытался переправить за границу троих украинцев Фото: гражданин Молдовы пытался переправить за границу трех украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Пограничная служба вместе задержала трех граждан Украины и одного Молдовы в момент незаконного пересечения границы через русло Днестра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Как говорится в сообщении, гражданин Молдовы должен был переправить украинцев резиновой лодке через реку. За это они заплатили ему по 4500 долларов каждый.

"В ходе проведения оперативных мероприятий пограничники также задержали и переправителя. 27-летний гражданин Молдовы на резиновой лодке незаконно пересек границу, чтобы доставить "клиентов" из Украины на другой берег", - рассказали пограничники.

Напомним, ранее стало известно, что пограничники задержали священника, удерживавшего волонтеров в подвале церкви во время оккупации.

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пограничная служба Молдова Война России против Украины
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