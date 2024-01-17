Ищет шпионов: Россия пытается вербовать просителей убежища в Финляндии

Российская разведка использует различные методы для вербовки агентов, в том числе попытки заставить людей, прибывающих из России, сотрудничать с финскими властями. В последние месяцы более тысячи просителей убежища прибыли в Финляндию через восточную границу, что делает их потенциальными мишенями для российской разведки.

Центральная криминальная полиция (ЦКП) выяснила, что через восточную границу Финляндии незаконно въехали лица, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. Это стало известно из справочного меморандума Министерства внутренних дел, опубликованного 10 января 2024 года.

В ЦКП сообщили, что большое количество людей, прибывших в Финляндию через восточную границу, затруднило и задержало идентификацию лиц, которые могут представлять угрозу внутренней безопасности.

Сотрудники полиции говорят, что наряду с обычными просителями убежища в страну могут въезжать лица, совершившие преступления, члены преступных организаций и солдаты, переодетые гражданскими лицами.

Закрытие границы Финляндии и России

В Финляндии закрыли все пункты пропуска на границе с Россией 30 ноября. Это решение было принято в связи с резким увеличением числа нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в страну из России.

Финское правительство 13 декабря частично открыло границу с Россией, возобновив работу двух пунктов пропуска. Однако уже через несколько дней границу снова пришлось закрыть из-за нового притока мигрантов.

11 января в Финляндии объявили о продлении закрытия границы с Россией на месяц. Таким образом, граница останется закрытой ориентировочно до 11 февраля.

Ранее стало известно, что Финляндия не планирует в феврале открывать пункты пропуска на границе с Россией.