Ищет "мира". Глава МИД Венгрии прибыл в Беларусь

Венгерский министр утверждает, что Будапешт ищет "мира", для чего стране необходимо поддерживать связь. Так Сийярто подписал обнародованные в своем аккаунте снимки с визита в Минск.

"Мы хотим мира, а для этого нужно поддерживать каналы связи", - написал он.

Глава МИД Венгрии уже встретился с беларусским коллегой Сергеем Алейныком.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Минске (фото: facebook.com/szijjarto.peter.official)

По данным государственных СМИ Беларуси, Сийярто примет участие в международной конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".

Ожидается, что венгерский министр выступит сегодня на "пленарном заседании высокого уровня".

В числе участников этого заседания, среди прочих, также заявлены глава МИД РФ Сергей Лавров, генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, заместитель генсека ШОС Григорий Логвинов, госсекретарь "Союзного государства" Дмитрий Мезенцев.

Позиция Венгрии

Отметим, что Венгрия выступала против многих инициатив ЕС по поддержке Украины для отпора агрессии Москвы и получает большую часть сырой нефти и газа из России.

Будапешт развивает более тесные связи с Россией, чем другие государства ЕС, и рассматривается как ключевой потенциальный противник решения о начале переговоров о вступлении в ЕС с Киевом, что потребует единогласной поддержки 27 членов блока.

17 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Они подтвердили свою приверженность двусторонним связям на фоне войны против Украины. Во время встречи Орбан назвал войну России против Украины "военной операцией" и пожал руку диктатору. На это резко отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.