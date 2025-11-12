Уже со 2 декабря, Министерство финансов России начнет принимать предложения инвесторов по двум сериям внутренних облигаций с фиксированным купоном в китайской валюте со сроком погашения от трех до семи лет и купонным периодом 182 дня.

Отмечается, что каждая облигация будет иметь номинальную стоимость 10 000 юаней.

Таким образом правительство стремится увеличить заимствования на фоне роста военных расходов и падения доходов от нефти, поскольку цены на российскую нефть падают, а новая волна санкций США вступает в силу.

Прогнозируется, что дефицит бюджета достигнет рекордных 5,7 триллиона рублей, что приравнивается к 70,3 миллиарда долларов, или около 2,6% валового внутреннего продукта.

Минфин РФ рассматривал также возможность продажи государственных облигаций, известных как ОФЗ, в юанях еще до того, как Россия попала под международные санкции из-за вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину .

Отмечается также, что компании уже проводили продажу долгов в валюте.

"Интерес к продаже должен быть высоким, поскольку российский рынок долговых обязательств ищет альтернативы доллару и евро, а юань стал ключевой валютой во внешней торговле", - сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По его словам, спрос может достичь эквивалента 100 миллиардов рублей.

Тем временем Минфин РФ отметил, что размер продажи облигаций и купонные ставки будут определены после процесса формирования книги выпусков, а техническое размещение на Московской бирже запланировано на 8 декабря.

Инвесторы смогут приобрести облигации и получать платежи либо в юанях, либо в рублях.

Организаторами продажи являются Газпромбанк, Сбербанк и VTB Capital Trading.

"Если продажа будет успешной, Министерство финансов может сделать ОФЗ в иностранной валюте регулярным инструментом для привлечения ликвидности из азиатских юрисдикций", - сказал Чернов в записке.