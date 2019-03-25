ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шухевич підтримав Порошенка як головнокомандуючого

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 12:22
Шухевич підтримав Порошенка як головнокомандуючого
Фото: Юрій Шухевич (wikimedia.org)

Шухевич впевнений, що змінювати головнокомандувача зараз неприпустимо

Народний депутат України Юрій Шухевич підтримав президента України Петра Порошенка. Про це він заявив у спеціальному зверненні для українських телеканалів.

Шухевич заявив, що змінювати головнокомандувача зараз неприпустимо. "Ми живемо в дуже складний час і в даний момент міняти головнокомандувача – це неприпустимо. Це може нас привести до катастрофи".

Син легендарного головнокомандувача УПА Романа Шухевича закликав українців згуртуватися, бо тільки в тій єдності - запорука нашої перемоги.

"В цей складний час закликаю вас полишити всякі емоції, полишити розбрат і об’єднатися всім в ім’я майбутньої перемоги", – заявив Шухевич.

Порошенко на виборах 2019: результати голосування за кандидата Формальна фігура: чи зможе Верховна рада послабити владу президента після виборів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Порошенко ПетроШухевич
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся