У Шуфрича нашли документы со схемой "автономии" Донецкой и Луганской областей (фото)

Фото: у Шуфрича нашли документы со схемой "автономии" Донецкой и Луганской областей (РБК-Украина)

По данным источника, документ предусматривает переименование этих областей в так называемые "края", широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельного правительства и парламента.

К тому же, под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи предателя Виктора Медведчука и Шуфрича.

"Цинизм ситуации состоит в том, что именно в июле 2014 года Шуфрич публично заявлял, что оба его сына пойдут воевать в АТО, если их призовут. А в это время готовил документы, которые взрывали суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил источник.

Обыски у Шуфрича

Напомним, что сегодня у народного депутата Нестора Шуфрича проводят обыски. По данным источников издания, политика подозревают в госизмене.

Хотя официальных заявлений от СБУ о причинах обысков еще не было. Но как сообщили в спецслужбах, Шуфрич тесно работал с экс-нардепом Владимиром Сивковичем, которого связывают с российской ФСБ. И именно по его задаче Шуфрич распространял прокремлевскую пропаганду в Украине.

Отметим, что во время обысков у Шуфрича уже нашли целый ряд запретной советской символики. Так, в доме одиозного политика среди "находок": запрещенные георгиевские ленты, медали, двуглавые орлы россиян, ордена.

Также у нардепа правоохранители обнаружили коллекцию кителей. Более того, учитывая фото наград, нардеп может быть и "полководцем победы" и даже "ветераном Вооруженных сил РФ".

Добавим, что Шуфрич является народным депутатом от запрещенной ОПЗЖ и до сих пор возглавляет Комитет ВР по свободе слова. Пророссийский политик является давним соратником предателя Украины Виктора Медведчука и президента-беглеца Виктора Януковича.

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