Шуба из экомеха - тренд сезона: стильные "луки" Шаманской, Дорофеевой и Брежневой

Вера Брежнева

Певица продемонстрировала пример так называемой "непринужденной роскоши". Во время визита в галерею Dior в Париже Брежнева появилась в объемной шубе из экомеха нежного пастельно-голубого оттенка.

Длинный пушистый ворс, имитирующий шерсть ламы, создает выразительный объем и соответствует актуальным трендам. Светлый холодный цвет подчеркивает облик артистки и освежает образ.

Объемный верх Брежнева уравновесила светлыми широкими брюками свободного кроя, визуально вытягивающими силуэт.

Весь "лук" построен на пастельной монохромной гамме, что делает его гармоничным и уместным в современной городской среде.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Алина Шаманская

Другой подход к тренду продемонстрировала Алина Шаманская, сделав ставку на контраст текстур и лаконичность деталей.

В ее образе ключевым элементом стала короткая шуба из густого экомеха молочного оттенка, которую она дополнила черными брюками из искусственной кожи.

Такой цвет традиционно ассоциируется с минимализмом и визуально смотрится дорого. Короткий фасон с объемным воротником или капюшоном формирует современный силуэт и придает образу динамики.

Единственный яркий акцент - красный маникюр, оживляющий сдержанную палитру. Темный низ в сочетании со светлым верхом помогает сохранить баланс пропорций и визуально делает стройнее фигуру.

Алина Шаманская (скриншот)

Надя Дорофеева

Певица Надя Дорофеева выбрала формат городского шика с элементами утилитарного стиля.

Ее образ построен на многослойности: темно-коричневая шуба с густым блестящим ворсом сочетается со светлым фактурным кардиганом на молнии.

Певица дополнила "лук" широкими черными брюками и массивными ботинками, что снижает формальность мехового изделия. Отдельное внимание привлекают аксессуары, в частности, шапка-бини, которая гармонично поддерживает общую цветовую гамму.

Надя Дорофеева (скриншот)

Все три образа демонстрируют главный модный вектор сезона: шуба из экомеха перестает быть атрибутом вечернего гардероба и становится универсальной вещью для повседневных городских образов.

Правильные пропорции, спокойная цветовая палитра и сочетание с базовыми вещами позволяют интегрировать тренд в ежедневный стиль без чрезмерной театральности.