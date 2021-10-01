У Штутгарті сталася велика пожежа на автобусній станції
У Штутгарті сталася велика пожежа на автобусній станції. Роботи з гасіння пожежі тривають.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Stuttgarter Zeitung.
Загорілося не менше десяти автобусів. Шини, що розірвалися, видавали звуки вибуху. Масштабна операція проводиться пожежними бригадами і поліцією Штутгарта. Повідомляється, що це також вплине на рух автобусів у п'ятницю.
Zeitraffer vom Großbrand in #Stuttgart am 30.09. Das Busdepot geriet in Brand und es kam zu Explosionen. Habe es erst spät mitbekommen und konnte deshalb nur den harmloseren Schluss fotografieren. Zeitspanne: 21:10 - 21:40 Uhr. pic.twitter.com/t2z6KDWjEf— Björn Hoffmann (@Butzzze) September 30, 2021
NEW: Massive fires and explosions in Stuttgart, Semms like a Bus Station.#UnitedKingdom #uk #Stuttgart #Station19 #StuttgartOst #Stuttgart21 pic.twitter.com/DZbsgt6Fdu— NaqNab (@NaqNab) September 30, 2021