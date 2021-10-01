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У Штутгарті сталася велика пожежа на автобусній станції

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Німеччина, П'ятниця 01 жовтня 2021 01:27
У Штутгарті сталася велика пожежа на автобусній станції Фото: у Штутгарті сталася велика пожежа на автобусній станції(7aktuell.de)
Автор: Анна Полисученко

У Штутгарті сталася велика пожежа на автобусній станції. Роботи з гасіння пожежі тривають.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Stuttgarter Zeitung.

Загорілося не менше десяти автобусів. Шини, що розірвалися, видавали звуки вибуху. Масштабна операція проводиться пожежними бригадами і поліцією Штутгарта. Повідомляється, що це також вплине на рух автобусів у п'ятницю.

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Пожежа
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