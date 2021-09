В Штутгарте произошел крупный пожар на автобусной станции

Загорелось не менее десяти автобусов. Разорвавшиеся шины издавали звуки взрыва. Масштабная операция проводится пожарными бригадами и полицией Штутгарта. Сообщается, что это также повлияет на движение автобусов в пятницу.

Zeitraffer vom Großbrand in #Stuttgart am 30.09. Das Busdepot geriet in Brand und es kam zu Explosionen. Habe es erst spät mitbekommen und konnte deshalb nur den harmloseren Schluss fotografieren. Zeitspanne: 21:10 - 21:40 Uhr. pic.twitter.com/t2z6KDWjEf

NEW: Massive fires and explosions in Stuttgart, Semms like a Bus Station.#UnitedKingdom #uk #Stuttgart #Station19 #StuttgartOst #Stuttgart21 pic.twitter.com/DZbsgt6Fdu