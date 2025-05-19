Штурмуют ежедневно: Демченко рассказал, как ВСУ сдерживают врага под Краматорском

Российская армия не прекращает попыток прорвать оборону в направлении Краматорска. Враг ежедневно атакует позиции украинских военных, однако их попытки безуспешны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире.
По словам Демченко, оккупанты не прекращают давить в направлении Краматорска в Донецкой области. Враг ежедневно атакует позиции Сил обороны, чтобы выбить их с занимаемых позиций.
"Фактически те позиции пограничников, которые удерживают наши подразделения, враг ежедневно атакует для того, чтобы выбить наших защитников с занимаемых позиций. Однако врагу не удается этого сделать благодаря стойкости, мужеству тех военных, которые находятся на переднем крае, - рассказал Демченко.
По данным Генштаба, за последние сутки на Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений вблизи Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Ступочек.
Также мы писали, что ВСУ остановили попытку прорыва россиян на мотоциклах под Краматорском.
Кроме этого в начале апреля ВСУ остановили еще одну попытку прорыва россиян на мотоциклах под Краматорском. Операторы дронов уничтожили 18 мотоциклистов, которые пытались прорваться к передовым позициям на мотоциклах, пользуясь туманной погодой.
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