Штурмуют ежедневно: Демченко рассказал, как ВСУ сдерживают врага под Краматорском

По словам Демченко, оккупанты не прекращают давить в направлении Краматорска в Донецкой области. Враг ежедневно атакует позиции Сил обороны, чтобы выбить их с занимаемых позиций.

"Фактически те позиции пограничников, которые удерживают наши подразделения, враг ежедневно атакует для того, чтобы выбить наших защитников с занимаемых позиций. Однако врагу не удается этого сделать благодаря стойкости, мужеству тех военных, которые находятся на переднем крае, - рассказал Демченко.

Ситуация на Краматорском направлении

По данным Генштаба, за последние сутки на Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений вблизи Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Ступочек.

Также мы писали, что ВСУ остановили попытку прорыва россиян на мотоциклах под Краматорском.

Кроме этого в начале апреля ВСУ остановили еще одну попытку прорыва россиян на мотоциклах под Краматорском. Операторы дронов уничтожили 18 мотоциклистов, которые пытались прорваться к передовым позициям на мотоциклах, пользуясь туманной погодой.