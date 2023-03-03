Штурмовали города в Донецкой области. СБУ сообщила о подозрении боевикам

В СБУ отметили, что собрали доказательства вины еще пятерых участников оккупационных группировок россиян, которые воевали против Украины.

Фото: боевики, которым сообщили о подозрении (t.me/SBUkr)

"Ими являются боевики террористической организаций "ДНР", которых в начале полномасштабного вторжения "перевели" в состав штурмовых подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов южного военного округа России. Злоумышленники попали в плен украинских защитников во время боестолкновений на восточном фронте", - рассказали правоохранители.

Одним из пленных оказался боевик, который с 2014 года находился в составе так называемого "разведывательного управления республиканской гвардии "ДНР". Он занимался охраной секретных тюрем россиян, в которых незаконно удерживали участников движения сопротивления. После начала полномасштабной войны он участвовал в штурмах городов Донецкой области.

Еще два боевика вступили в так называемую "народную милицию "ДНР", где они стали стрельцами. Подозреваемые обстреливали населенные пункты на востоке Украины.

Также среди пленных артиллерист, который принимал участие в боях против ВСУ в районе Васильевки и Каменки Донецкой области, и военнослужащий танкового батальона, который обстреливал жилые кварталы и энергетическую инфраструктуру Украины.

Все злоумышленники сейчас находятся под стражей.