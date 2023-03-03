RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Штурмовали города в Донецкой области. СБУ сообщила о подозрении боевикам

Иллюстративное фото: СБУ сообщила о подозрении боевикам "ДНР" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Пяти боевикам так называемой "ДНР" сообщили о подозрении. Они участвовали в штурмах украинских городов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

В СБУ отметили, что собрали доказательства вины еще пятерых участников оккупационных группировок россиян, которые воевали против Украины.

Фото: боевики, которым сообщили о подозрении (t.me/SBUkr)

"Ими являются боевики террористической организаций "ДНР", которых в начале полномасштабного вторжения "перевели" в состав штурмовых подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов южного военного округа России. Злоумышленники попали в плен украинских защитников во время боестолкновений на восточном фронте", - рассказали правоохранители.

Одним из пленных оказался боевик, который с 2014 года находился в составе так называемого "разведывательного управления республиканской гвардии "ДНР". Он занимался охраной секретных тюрем россиян, в которых незаконно удерживали участников движения сопротивления. После начала полномасштабной войны он участвовал в штурмах городов Донецкой области.

Еще два боевика вступили в так называемую "народную милицию "ДНР", где они стали стрельцами. Подозреваемые обстреливали населенные пункты на востоке Украины.

Также среди пленных артиллерист, который принимал участие в боях против ВСУ в районе Васильевки и Каменки Донецкой области, и военнослужащий танкового батальона, который обстреливал жилые кварталы и энергетическую инфраструктуру Украины.

Все злоумышленники сейчас находятся под стражей.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине к 9 и 10 годам тюрьмы приговорили двух боевиков. Они обстреливали жилые кварталы Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныДНРДонецкая областьВойна России против Украины