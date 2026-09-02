Штурмовой полк "Скала" перешел в оперативное подчинение "Азову"

В течение августа несколько батальонов "Скалы" вместе с управлением полка переместили в полосу ответственности корпуса "Азов". На новом участке военнослужащие уже провели успешные операции по зачистке врага в полосах обороны бригад.

В командовании отметили положительные изменения после объединения сил - в частности, улучшение уровня исполнительной дисциплины во время боев и существенную минимизацию потерь среди личного состава. Сейчас идет процесс перемещения и объединения остальных разрозненных сил полка на одном участке фронта.

"Боевая история полка "Скала" насчитывает немало выдающихся достижений. Военнослужащие подразделения неоднократно демонстрировали мужество и стойкость, выполняли чрезвычайно трудные задачи, совершая наступательные и оборонительные действия на самых тяжелых участках фронта", - говорится в заявлении.

В "Азове" подчеркнули, что культура их корпуса предполагает максимальное уделение внимания подготовке личного состава, а также поддержанию высокого уровня мотивации бойцов.

"Корпус "Азов" сделает все возможное, чтобы передать командованию и бойцам "Скалы" свой опыт, а также наши ценности и принципы, способствующие полку продолжать эффективно выполнять поставленные задачи, сохраняя жизнь и здоровье личного состава", - заявили военные.