Штурмовая бригада "Ярость". В Украине появится новое спецподразделение полиции

Отмечается, что новый орган зарегистрирован как юридическое лицо публичного права.

Мельничук отметил, что спецподразделение позволит обеспечить быстрое и эффективное выполнение полицией как составной части сил безопасности и сил обороны задач и полномочий, направленных на укрепление нацбезопасности Украины, в том числе путем непосредственного выполнения функций по обеспечению публичного (общественного) порядка и безопасности граждан.

Как сообщалось ранее, Нацполиция уволила всех работников, которые не вышли из оккупации.

РБК-Украина также сообщало, что подавляющее большинство мошенников в настоящее время используют четыре основных схемы для выманивания денег у потенциальных жертв.

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