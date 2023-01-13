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Штурмовая бригада "Ярость". В Украине появится новое спецподразделение полиции

Фото: в Украине появится новое спецподразделение полиции (facebook.com/UA National Police)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине появится новый межрегиональный территориальный орган Национальной полиции - Департамент полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада "Ярость".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.

Отмечается, что новый орган зарегистрирован как юридическое лицо публичного права.

Мельничук отметил, что спецподразделение позволит обеспечить быстрое и эффективное выполнение полицией как составной части сил безопасности и сил обороны задач и полномочий, направленных на укрепление нацбезопасности Украины, в том числе путем непосредственного выполнения функций по обеспечению публичного (общественного) порядка и безопасности граждан.

Как сообщалось ранее, Нацполиция уволила всех работников, которые не вышли из оккупации.

РБК-Украина также сообщало, что подавляющее большинство мошенников в настоящее время используют четыре основных схемы для выманивания денег у потенциальных жертв.

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