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Штурмы отбиваются. В ВСУ опровергли фейки об оккупации Бердычей под Авдеевкой

Иллюстративное фото: в ВСУ опровергли фейки об оккупации Бердычей под Авдеевкой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне не оккупировали село Бердычи Донецкой области, которое находится под Авдеевкой. Подобные слухи являются фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лихового в эфире телемарафона.

Он отметил, что враг поменял тактику под Авдеевкой. Сейчас там находятся сразу пять мотострелковых бригад и россияне действуют более численным составом, чем раньше. 

Фото: Бердычи на карте (скриншот)

По словам Лихового, Бердычи враг сегодня, 29 февраля, атаковал двумя танками, тремя БМП, в которых сидели экипажи. Также наступало до сотни пехоты. 

"Штурмы отбиваются, но, как говорит Сырский (главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - ред.), поскольку враг упорно продолжает атаковать наши позиции, то имеет успехи на определенных участках. Но что касается села Бердычи, то информация о его оккупации не соответствует действительности", - подчеркнул Лиховой. 

Оккупация Авдеевки

Напомним, недавно украинским военным пришлось отступить из Авдеевку, которую обороняли с начала полномасштабного вторжения россиян. Причиной этому, в частности, стала нехватка боеприпасов из-за того, что страны Запада не смогли их предоставить вовремя. 

После оккупации Авдеевки россияне начали наступать дальше на запад. Им удалось взять под контроль еще несколько населенных пунктов. 

Более детально о ситуации вокруг Авдеевки - в материале РБК-Украина.

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