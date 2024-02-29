Штурмы отбиваются. В ВСУ опровергли фейки об оккупации Бердычей под Авдеевкой

Он отметил, что враг поменял тактику под Авдеевкой. Сейчас там находятся сразу пять мотострелковых бригад и россияне действуют более численным составом, чем раньше.

Фото: Бердычи на карте (скриншот)

По словам Лихового, Бердычи враг сегодня, 29 февраля, атаковал двумя танками, тремя БМП, в которых сидели экипажи. Также наступало до сотни пехоты.

"Штурмы отбиваются, но, как говорит Сырский (главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - ред.), поскольку враг упорно продолжает атаковать наши позиции, то имеет успехи на определенных участках. Но что касается села Бердычи, то информация о его оккупации не соответствует действительности", - подчеркнул Лиховой.

Оккупация Авдеевки

Напомним, недавно украинским военным пришлось отступить из Авдеевку, которую обороняли с начала полномасштабного вторжения россиян. Причиной этому, в частности, стала нехватка боеприпасов из-за того, что страны Запада не смогли их предоставить вовремя.

После оккупации Авдеевки россияне начали наступать дальше на запад. Им удалось взять под контроль еще несколько населенных пунктов.

Более детально о ситуации вокруг Авдеевки - в материале РБК-Украина.