Крищенко розповів, хто віддав наказ затримати активістів в Києві

Наказ особисто віддав начальник Головного управління Нацполіції Києва

Начальник Главного управления Нацполиции города Киева Андрей Крищенко заявил, что лично отдал приказ полицейским во время "штурма районного управления полиции". Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что лично отдал приказ полицейским.

"Была попытка захвата районного управления, в котором есть большое количество огнестрельного оружия. Поэтому было задействовано спецподразделение полиции для разблокировки и прекращения возможных тяжелых последствий. Действиям спецназовцев будет дана оценка следственными ГБР и нашим служебным расследованием: как действиям уже в рай управлении, так и действиям полицейских по первому задержанию", - сообщил Крищенко.

Напомним, вчера, 9 февраля, правоохранители задержали в Киеве около 40 человек при попытке "штурма управление полиции", в результате инцидента трое полицейских было доставлено в больницу.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту превышения полномочий сотрудниками полиции во время столкновений с активистами возле Подольского райотдела полиции.

Глава Нацполиции Сергей Князев прокомментировал столкновения и сказал, что "полиция будет действовать законно, адекватно, но бескомпромиссно".

Позже стало известно, что полиция вынесла постановления об освобождении задержанных ранее активистов.