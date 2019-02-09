Князєв прокоментував затримання активістів у Києві

Фото: Сергій Князєв (npu.gov.ua)

Він зазначив, що поліція діятиме "адекватно, але безкомпромісно "

Глава Нацполіціі Сергій Князєв прокоментував cутички, які сталися біля Подільського управління поліції в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сергія Князєва у Facebook.

"Черговий виборчий тиждень. Чергове звинувачення поліції у лобіюванні інтересів певних політичних сил і, як не прикро, чергові протистояння. Градус підвищується", - написав він.

Князєв написав також про події у Львові, Білій Церкві та Києві.

"Четвер. Перша кров у Житомирі. Як завжди — поліцейських. Загострення пристрастей затихло. П’ятниця. Львів, Біла Церква. Перші затримані за вчинення кримінально-карного діяння. Субота. Київ. Затримуємо молодь на Подолі. Повторюємо: радикалізація виборців, прихильників — це не демократичні засади", - зазначив Князєв.

За його словами, поліція буде діяти законно, адекватно, але безкомпромісно

"Спроба штурму відділку поліції — кому це треба? Для кого ця картинка?! Сприймаємо адвокатів, правозахиснків, усі цивілізовані засоби захисту, але не такі передвиборчі методи.Результат при "звільненні" 15 патріотів — поліція затримує 40 "визволителів". При них — ножі, пістолети, газ, кастети. Що в цьому демократичного? Троє поліцейських потрапили до лікарні з хімічним опіком очей. Бердянськ — флакон зеленки. Новомосковськ — 10 літрів зеленки... Відстань між подіями 10 днів. Що далі? Сьогодні зеленка, завтра – сірчана кислота...Будемо діяти законно, адекватно, але безкомпромісно", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час сутичок з активістами біля Подільського райвідділу поліції.

РБК-Україна писало, що 9 лютого, у Києві на Контрактовій площі працівники поліції затримали близько 10 учасників акції "Хто замовив Катю Гандзюк?", яка проходила поруч зі з'їздом партії Юлії Тимошенко.