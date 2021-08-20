Штурм Капітолію в США: ФБР не виявило доказів змови прихильників Трампа

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США не виявило істотних доказів централізованої змови прихильників експрезидента Дональда Трампа при штурмі Капітолію в січні 2021 року. Бунтівники не мали плану щодо того, що робити після проникнення всередину будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Як повідомило виданню знайоме з ходом розслідування джерело, ФБР знайшло мізерні докази того, що напад на Капітолій 6 січня 20201 року був результатом організованої змови з метою скасування результатів президентських виборів.

Слідчі ФБР з'ясували, що групи протестувальників, включаючи ультраправі угруповання, прагнули увірватися в Капітолій. Однак доказів того, що вони були організовані, знайти не вдалося.

"Є п'ять відсотків цих груп, які були більш-менш організовані", - уточнив співрозмовник агентства.

За його словами, бунтівники не мали планів про те, що робити після проникнення всередину Капітолію.