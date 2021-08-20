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Штурм Капитолия в США: ФБР не обнаружило доказательств сговора сторонников Трампа

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Вашингтон, Пятница 20 августа 2021 14:55
Штурм Капитолия в США: ФБР не обнаружило доказательств сговора сторонников Трампа Фото: ФБР не нашло доказательств сговора в штурме Капитолия (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не обнаружило существенных доказательств централизованного сговора сторонников экс-президента Дональда Трампа при штурме Капитолия в январе 2021 года. Бунтовщики не имели плана относительно того, что делать после проникновения внутрь здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщил изданию знакомый с ходом расследования источник, ФБР нашло скудные доказательства того, что нападение на Капитолий 6 января 20201 года было результатом организованного заговора с целью отмены результатов президентских выборов.

Следователи ФБР выяснили, что группы протестующих, включая ультраправые группировки, стремились ворваться в Капитолий. Однако доказательств того, что они были организованы, найти не удалось.

"Есть пять процентов этих групп, которые были более-менее организованы", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, бунтовщики не имели планов о том, что делать после проникновения внутрь Капитолия.

Напомним, президент США Джо Байден сделал заявление о штурме Капитолия в США. Он считает это попыткой добиться власти с применением силы.

Ранее сообщалось, что в США участник штурма Капитолия получил тюремный срок. Он не выйдет на свободу 8 лет.

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