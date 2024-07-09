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"Искусственно создают очередь". В ТЦК отреагировали на скандал вокруг обновления данных

Вторник 09 июля 2024 14:04
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"Искусственно создают очередь". В ТЦК отреагировали на скандал вокруг обновления данных Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В последнюю неделю перед 16 июля, граждане, которые не успевают обновить свои данные, начали возмущаться и обвинять в этом территориальные центры комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Львовского областного территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).

Что предшествовало

В Telegram-каналах распространяется видео в котором мужчина показывает большое количество желающих обновить данные перед воротами ТЦК в Перемышлянах. Он обвиняет ТЦК в "искусственном создании очереди".

Один из администраторов Telegram-канала, который обнародовал это видео, также написал, что работники ТЦК "сознательно создают искусственную очередь", в связи с чем люди якобы считают, что это делается для того, чтобы выписать как можно больше штрафов.

Реакция ТЦК

"Правдой в сообщении есть только то, что граждане, которые не успеют обновить свои данные в определенные законом сроки, действительно и непременно будут платить штраф. Все остальное - просто выдумки", - написали в ТЦК.
Отмечается, что очереди в Перемышлянах обусловлены двумя факторами:

  • большим наплывом граждан;
  • регулярными отключениями света, что также замедляет и затягивает все процесс.

"Уверяем, что военнослужащие РТЦК и СП в Перемышлянах делают все возможное, чтобы обрабатывать документы граждан как можно быстрее. Призываем к терпению. По сравнению с условиями, в которых прямо сейчас военнослужащие ВСУ бьют врагов, неудобства, связанные с очередями в ТЦК, являются абсолютно несерьезными", - добавили в ТЦК и призвали не манипулировать этой темой.

Обновление данных

Напомним, согласно новому закону о мобилизации, украинские мужчины должны в течение 60 дней обновить свои военно-учетные данные. Это можно сделать в территориальных центрах комплектования, Центрах предоставления административных услуг или через приложение "Резерв+".

Некоторые мужчины сталкиваются с проблемами при обновлении данных. Например, в приложении "Резерв+" может быть указано, что информация в реестре "Оберіг" является неполной. В таком случае рекомендуется обратиться в территориальные центры комплектования.

Более подробную информацию о приложении можно найти в материале РБК-Украина.

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