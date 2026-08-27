Искусственный человеческий мозг живет уже 7 лет: как это удалось ученым

Выращенные из стволовых клеток органоиды по размеру не превышают горошину перца. Они не обладают сознанием или ощущениями, однако воспроизводят ключевые особенности клеточного развития настоящего мозга.

Запись времени на клеточном уровне

Используя новые "генетические часы", биологи выяснили, что органоиды стареют практически так же, как клетки в голове человека. Ученые обнаружили, что образцы хранят биологическую память об уже пройденных этапах развития.

Как именно?

Молекулярный след: информация о прошлом развитии запечатлевается на клеточном уровне.

Отсутствие воспоминаний: речь идет не о памяти в обычном понимании (например, воспоминания о детстве), а о биохимических маркеров старения.

Синхронизация: клетки повторяют естественные хронологические этапы созревания.

Искусственный мозг научился "записывать" время (фото: Гарвардский институт стволовых клеток)

Что показал эксперимент с ускорением времени?

В ходе исследования ученые создали "химеру", смешав клетки однолетних и двухнедельных органоидов.

Как следствие, более старые клетки немедленно "прыгнули вперед" в развитии, начав формировать нейроны, создание которых обычно занимает около четырех месяцев.

Ученые убеждены: такой эффект "искажения времени" позволит сообществу изучать заболевания, возникающие в зрелом возрасте - в частности, аутизм, шизофрению, болезни Альцгеймера и Паркинсона, без необходимости ждать два десятилетия до полного созревания тканей.

"Поскольку искусственный мозг лишен организма, который подвергается болезням или инфекциям , теоретически такие органоиды могут иметь нескончаемый срок жизни", - резюмировали исследователи.