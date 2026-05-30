Хуже "ядерки"? Опасность ИИ омрачила мировой оборонный форум

Сокращение времени на решение и "туман" ИИ

По информации агентства, во время Сингапурского оборонного форума "Шангри-Ла Диалог" опасность искусственного интеллекта затмила традиционные обсуждения ядерного оружия.

Эксперты подчеркнули, что ИИ стремительно сворачивает так называемую "петлю OODA" (аббревиатура от "наблюдать, ориентироваться, решать и действовать").

По словам командира 1-го корпуса и Командования ракетных войск армии Пакистана генерал-лейтенанта Наумана Закрии, это создает специфический "туман", в котором человек физически не способен оценить ситуацию достаточно быстро.

"Люди будут действовать иррационально, а их действия будут крайними", - предупредил генерал-лейтенант.

Эти опасения поддержала и президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич. Она подчеркнула, что хотя технологии имеют потенциал для защиты гражданских, пока мир видит преимущественно негативную сторону военного ИИ.

"Мы не знаем, где нажимают на курок. Это может быть за тысячи километров", - добавила Сполярич.

ИИ уже воюет в Украине и мире

Несмотря на то, что классическое стратегическое сдерживание (в частности ядерная политика Китая относительно неиспользования оружия первым) остается важным, ИИ уже стал реальностью современных войн.

Как отметил начальник оборонного ведомства Нидерландов генерал Онно Айхельсхайм, технология активно применяется на поле боя.

В частности, украинские военные используют ИИ для предсказания российских атак. В свою очередь США применяли алгоритмы для планирования ударов по проиранским целям.

"Искусственный интеллект - это огромный риск эскалации. Я думаю, это понятно. Но я не наивен. Он будет использоваться в этой области. Он уже используется", - констатировал Айхельсхайм.