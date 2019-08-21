У ДФС назвали розмір штрафів для власників "євроблях" з 22 серпня

Фото: мітинг власників євроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Штрафи за неоформлені авто сягатимуть 170 тис. грн

Нові штрафні санкції за порушення при ввезенні транспортних засобів запроваджуються в Україні з 22 серпня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Як зазначили в ДФС, у разі перевищення строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тис. грн. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектування авто, розмір штрафу сягатиме 170 тис. грн або конфіскація таких авто.

Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, перевищення від 20 до 30 діб - сума штрафу складатиме 85 тис. грн, понад 30 діб, також у разі втрати або розкомплектування авто - 170 тис. грн або конфіскація.

Крім цього, передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого авто у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф 34 тис. грн.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що Верховна рада нового скликання вже на першому засіданні відстрочить штрафи для власників автомобілів на єврономерах ще на три місяці.

Нагадаємо, наприкінці травня Верховна рада відтермінувала введення штрафів для власників нерозмитнених "євроблях" на три місяці - до 22 серпня 2019 року.

За даними ДФС, за пільговий період розмитнення авто з 25 листопада 2018 року до 22 лютого 2019 року оформлено понад 218 тис. транспортних засобів, за які сплачено 13,6 млрд грн.

Після цього, з 23 лютого цього року, коли закінчився пільговий період із застосування 50%-ї ставки акцизного податку для розмитнення автівок, по 18 серпня 2019 року було оформлено 107,6 тис. транспортних засобів, за які сплачено майже 7,7 млрд грн.