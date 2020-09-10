Штрафи та ув'язнення: що грозить директорам шкіл за порушення карантину

У разі недотримання правил карантину керівники закладів освіти несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність. Міністерство освіти й науки України звернулось з листом до керівників шкіл та керівників департаментів освіти й науки.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Якщо школа продовжує працювати в "червоній зоні" та не дотримується правил карантину, то директора можуть оштрафувати або посадити за ґрати.

У разі порушення правил карантину громадян можуть оштрафувати від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, а посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів.

Штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років може отримати директор у випадку, якщо порушення правил призведе до суттєвого погіршення здоров'я учня.

У разі смерті неповнолітнього керівника закладу каратимуть обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, в Київській області закрили на карантин вісім шкіл та чотири дитсадки.

Також РБК-Україна писало, що через коронавірус у Києві закрили на карантин дві школи.