Штрафом не отделаться. Есть 14 причин, по которым водители могут остаться без прав

Как объясняет юрист, лишение права на управление автомобилем предусмотрено за 14 проступков. При этом такое наказание применяется в четырех случаях, когда лицо совершает правонарушение повторно в течение одного года и один раз, когда лицо в течение года было дважды привлечено к ответственности за одно и то же правонарушение. А за повторность правонарушения предусмотрена усиленная ответственность.

"Чтобы не лишиться прав на вождение - в состоянии опьянения не садитесь за руль, а после попадания в ДТП не употребляйте алкоголь, не оставляйте место ДТП, к которому причастны, останавливайте авто по требованию полицейского, не создавайте аварийной обстановки на дороге из-за превышения скорости и не садитесь за руль, если на вас уже наложили временное ограничение управлять автомобилем", - добавляет Братковский.

Фото: 14 нарушений, за которые забирают права (инфографика РБК-Украина)

Вместе с тем юрист добавил, что забрать права не могут у лиц, пользующихся транспортом в связи с инвалидностью. Но здесь тоже есть исключения, в том числе такие случаи, как: