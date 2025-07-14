Штрафы и административные сборы в Украине будут платить по новым ставкам
Часть штрафов и административных сборов в Украине зависит от размера прожиточного минимума. С 1 января 2026 года будут применять новые показатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13469 на сайте Верховной Рады.
Проект подан большой группой депутатов во главе со спикером Русланом Стефанчуком и почти наверняка будет принят.
Суть изменений заключается в системном пересмотре подходов к определению денежных обязательств в виде штрафов и сборов.
Вместо применения прожиточного минимума как базы для расчетов вводится новый принцип - использование штрафной ставки, ставки административного сбора для определения размеров административного сбора.
Планируется их установить в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2026 год в размере не менее 2028 гривен.
Проектом предусмотрено внесение изменений в ряд ключевых законодательных актов Украины:
- Хозяйственный процессуальный кодекс Украины,
- Гражданский процессуальный кодекс Украины,
- Кодекс административного судопроизводства Украины,
- законов Украины, регулирующих государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, регистрацию прав на недвижимое имущество, ведение Государственного земельного кадастра, предоставление административных услуг и функционирование Единого государственного демографического реестра.
Обоснование проекта
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас показатель прожиточного минимума используется как технический показатель для определения размера штрафов, сборов, административных и судебных платежей.
По мнению депутатов, существующая практика приводит к правовым и экономическим противоречиям, "поскольку прожиточный минимум, определенный законом как базовый социальный стандарт, на самом деле искусственно играет роль условной расчетной единицы".
"Это приводит к потере его первичного социального назначения, невозможности экономического и социального обеспечения граждан и, как следствие, снижению доверия к государственным социальным гарантиям", - пишут авторы проекта.
С 2016 года прожиточный минимум активно используется как расчетная база для определения величины штрафных санкций, административных и судебных сборов, говорится в пояснительной записке.
Принятие проекта "обеспечит четкое разграничение между социальной функцией прожиточного минимума и его финансово-техническим применением, гарантирует стабильность и прогнозируемость административных и судебных платежей и создаст реальные условия для постепенного повышения прожиточного минимума в соответствии с экономическими потребностями населения".
Прожиточный минимум
Прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового обслуживания, социальной защиты, культуры, здравоохранения и образования.
В Минсоцполитики предлагают отказаться от показателя прожиточного минимума.
Напомним, в 2024 году Кабинет министров решил заморозить размер прожиточного минимума и другие социальные стандарты на 2025-2027 годы. В то же время в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство решило индексировать социальные выплаты на уровень инфляции.
Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен и 3028 гривен для трудоспособных лиц.
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