Штрафы и административные сборы в Украине будут платить по новым ставкам

Часть штрафов и административных сборов в Украине зависит от размера прожиточного минимума. С 1 января 2026 года будут применять новые показатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13469 на сайте Верховной Рады.

Проект подан большой группой депутатов во главе со спикером Русланом Стефанчуком и почти наверняка будет принят.

Суть изменений заключается в системном пересмотре подходов к определению денежных обязательств в виде штрафов и сборов.

Вместо применения прожиточного минимума как базы для расчетов вводится новый принцип - использование штрафной ставки, ставки административного сбора для определения размеров административного сбора.

Планируется их установить в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2026 год в размере не менее 2028 гривен.

Проектом предусмотрено внесение изменений в ряд ключевых законодательных актов Украины:

Хозяйственный процессуальный кодекс Украины,

Гражданский процессуальный кодекс Украины,

Кодекс административного судопроизводства Украины,

законов Украины, регулирующих государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, регистрацию прав на недвижимое имущество, ведение Государственного земельного кадастра, предоставление административных услуг и функционирование Единого государственного демографического реестра.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас показатель прожиточного минимума используется как технический показатель для определения размера штрафов, сборов, административных и судебных платежей.

По мнению депутатов, существующая практика приводит к правовым и экономическим противоречиям, "поскольку прожиточный минимум, определенный законом как базовый социальный стандарт, на самом деле искусственно играет роль условной расчетной единицы".

"Это приводит к потере его первичного социального назначения, невозможности экономического и социального обеспечения граждан и, как следствие, снижению доверия к государственным социальным гарантиям", - пишут авторы проекта.

С 2016 года прожиточный минимум активно используется как расчетная база для определения величины штрафных санкций, административных и судебных сборов, говорится в пояснительной записке.

Принятие проекта "обеспечит четкое разграничение между социальной функцией прожиточного минимума и его финансово-техническим применением, гарантирует стабильность и прогнозируемость административных и судебных платежей и создаст реальные условия для постепенного повышения прожиточного минимума в соответствии с экономическими потребностями населения".