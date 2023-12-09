Штрафы за нарушение комендантского часа: кого не будут наказывать

Так, штрафовать не будут из-за нарушения комендантского часа в случае:

если лицо направляется к/из укрытий во время воздушной тревоги;

сопровождает раненых, тяжелобольных;

осуществляет мероприятия по эвакуации населения или спасению имущества;

оказывает медицинскую (домедицинскую) помощь;

находится в состоянии крайней необходимости.

Штрафы за нарушение комендантского часа

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что в правительстве хотят ввести штрафы для нарушителей комендантского часа. Этому предшествовало несколько скандалов в Киеве и регионах, связанных с тем, что рестораны работали во время комендантского часа.

Клименко тогда отмечал, что штрафовать планируют только заведения. МВД предлагало, чтобы штрафы составляли 34-170 тысяч гривен за первое нарушение, а за повторные нарушения в течение года - 340-680 тысяч гривен.

В октябре 2023 года в парламент был внесен соответствующий законопроект. Его разработали с МВД и Нацполицией.

9 декабря Верховная рада в первом чтении поддержала штрафы для нарушителей комендантского часа.

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