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До 680 тысяч гривен. МВД предлагает ввести штрафы за работу ресторанов в комендантский час

Среда 11 октября 2023 19:03
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До 680 тысяч гривен. МВД предлагает ввести штрафы за работу ресторанов в комендантский час Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министерство внутренних дел предлагает ввести штрафы для заведений, работающих в период действия комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в эфире национального телемарафона.

По его словам, необходимо четко решить момент того, какие полномочия по наложению штрафов будет иметь полиция. В настоящее время народные депутаты вместе с МВД работают над созданием соответствующего законопроекта, который в ближайшее время будет отправлен в соответствующие комитеты Верховной рады.

Законопроект поможет внести изменения в админкодекс по ответственности владельцев субъектов хозяйствования и ФЛП за работу заведений (ночных заведений, ресторанов и так далее) в комендантский час.

"Мы говорим о контроле и ограничении их работы в те временные режимы, которые были установлены военным командованием или военным руководством. Мы предлагаем установить штрафы для владельцев этих заведений и ФЛП. Мы предлагаем, чтобы штрафы составляли 34-170 тысяч гривен за первое нарушение, и за повторные нарушения в течение года - 340-680 тысяч гривен. Но это на рассмотрение законодателей, и я думаю, что в ближайшее время Рада это рассмотрит", - сказал Клименко.

Комендантский час в Киеве

Напомним, что комендантский час действует в столице с 00:00 до 05:00. При этом некоторые жители могут нарушать установленные ограничения. Да, в соцсетях время от времени появляются видео, как люди ездят по городу в комендантский час. Или появляются сообщения о работе заведений в ночное время.

В частности, клуб Boho работал в комендантский час, из-за чего его администратору грозит штраф.

Также отметим, что в столице ввели новые пропуски на авто для езды в комендантский час.

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Война России против Украины Комендантский час Министерство внутренних дел Украины Клименко
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