Необычные суммы. Какой штраф требуют с тех, кто занял чужой земельный участок

В Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность за самовольные занятия чужого земельного участка. Впрочем, штрафы за это в рамках админответственности не слишком высокие.

РБК-Украина рассказывает, какая ответственность угрожает за занятие чужого земельного участка и как квалифицируется такое нарушение.

Какие штрафы за самовольное занятие земельного участка

Самовольные занятия земельного участка описываются в статье Закона Украины "О государственном контроле за использованием и охраной земель".

Считается, что это какие-либо действия, подтверждающие фактическое пользование земельным участком без какого-либо правового основания. То есть когда у человека нет соответствующего решения органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о передаче ему в собственность или в пользование или аренду земельного участка, или нет документальных подтверждений сделки. К примеру, отсутствует заключенный договор купли-продажи.

"Человек, самовольно занимающий земельный участок делает это абсолютно противоправно, тем самым грубо и низменно нарушая гарантированное Конституцией Украины и закрепленное в Гражданском и Земельном кодексах Украины право собственности, право пользования (аренды) и порядок приобретения таких прав", говорится на сайте адвокатского о "Бачинский и партнеры".

Фото: Нарушение влечет наложение штрафа от 170 до 850 гривен (freepik.com)

Любое использование земельного участка без надлежаще оформленных документов можно расценивать как самовольное его занятие. Это одно из более распространенных нарушений норм земельного законодательства. За это предусмотрена гражданская, административная или уголовная ответственность.

Что касается админответственности, то самовольные занятия земельного участка рассматриваются по ст. 53-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Оно влечет наложение штрафа на граждан от десяти до пятидесяти необлагаемых минимумом доходов граждан (от 170 до 850 гривен) и на должностных лиц – от двадцати до ста необлагаемых минимумом доходов граждан (от 340 до 850 гривен).

Уголовная ответственность наступает, если нанесли значительный ущерб законному владельцу или владельцу участка. За совершение такого преступления установлено уголовное наказание в виде штрафа от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 гривен) с пробационным надзором на срок до двух лет. Ущерб признается значительным, если он в сто и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Если такое нарушение совершил человек или группа лиц, уже привлеченных за такое же преступление, то это наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или пробационным надзором на срок до трех лет, или ограничением свободы на тот же срок.