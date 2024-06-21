Штрафы за "подрезание" на дорогах: какую сумму придется заплатить водителю за это нарушение

Какое наказание могут дать за "подрезку" на дорогах

Статья 122 (часть 5) определяет, какое наказание предусмотрено водителям за нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала, если это создало аварийную обстановку на дорогах. А именно, если водители своими действиями заставили других участников:

дорожного движения резко изменить скорость

направление движения

принять другие меры по обеспечению личной безопасности или безопасности других граждан

Данные действия и их последствия должны быть подтверждены фактическими данными, а именно: объяснениями лица, привлекаемого к административной ответственности, потерпевшего, свидетелей, показаний технических приборов и средств фото- и видеонаблюдения и другими документами.

За это нарушение могут назначить штраф в размере 85 не облагаемых налогом минимумов доходов (1 445 грн) или даже лишить права управления транспортными средствами на срок от 6 до 12 месяцев.

Какие действия водителя могут вызвать аварийную ситуацию на дороге

Следует отметить, что такое же наказание могут назначить не только за "подрезание" на дорогах, но и в следующих случаях, если они повлекли за собой аварийную ситуацию: