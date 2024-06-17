Штраф за ГБО. Что нужно обязательно сделать водителям, чтобы не влететь в "копеечку"

Многие украинские водители устанавливают в авто газобаллонное оборудование (ГБО), чтобы меньше тратить на топливо, поскольку газ дешевле бензина. После проведения переоборудования транспортное средство в течение 10 дней нужно перерегистрировать в сервисном центре МВД, в противном случае владельцу грозит штраф.

РБК-Украина рассказывает, сколько придется заплатить, если своевременно не оформить изменения документально.

Какой штраф предусмотрен за незарегистрированное ГБО

Статья 121-1 КУ об административных нарушениях "Эксплуатация водителями транспортных средств, идентификационные номера составных частей которых не соответствуют записям в регистрационных документах, уничтожены или поддельные" предусматривает наказание в виде наложения штрафа в размере пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (255 грн).

Этот штраф могут выписать, если полицейский проверит документы на машину и заметит, что они не совпадают с техническими характеристиками.

Как зарегистрировать ГБО

В течение 10 дней после установки ГБО следует обратиться в сервисный центр МВД. После переоформления владельцу будет выдано новое свидетельство о регистрации, в котором будет запись об установке на автомобиль газобаллонного оборудования.

Для перерегистрации необходимо предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства) или: временное удостоверение гражданина Украины вид на постоянное проживание виды на временное проживание удостоверение беженца удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите

копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия в соответствующих базах данных МВД) или серии и номере паспорта (для физических лиц, по своим религиозным убеждениям отказавшихся от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, сообщили об этом соответствующему контролирующему органа и имеют отметку в паспорте)

акт приемки-передачи авто (выдает предприятие на котором устанавливается ГБО)

свидетельство о согласовании конструкций (выдает предприятие на котором устанавливается ГБО)

сертификат соответствия или акт технической экспертизы (для автобусов обязателен только сертификат соответствия)

приказ руководителя предприятия за назначение ответственного лица (только для юридических лиц)

Отметим, что при переоформлении наличие транспортного средства не обязательно. Новое свидетельство выдается в день обращения в МВД.