Штраф за ГБО. Что нужно обязательно сделать водителям, чтобы не влететь в "копеечку"
Многие украинские водители устанавливают в авто газобаллонное оборудование (ГБО), чтобы меньше тратить на топливо, поскольку газ дешевле бензина. После проведения переоборудования транспортное средство в течение 10 дней нужно перерегистрировать в сервисном центре МВД, в противном случае владельцу грозит штраф.
РБК-Украина рассказывает, сколько придется заплатить, если своевременно не оформить изменения документально.
Какой штраф предусмотрен за незарегистрированное ГБО
Статья 121-1 КУ об административных нарушениях "Эксплуатация водителями транспортных средств, идентификационные номера составных частей которых не соответствуют записям в регистрационных документах, уничтожены или поддельные" предусматривает наказание в виде наложения штрафа в размере пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (255 грн).
Этот штраф могут выписать, если полицейский проверит документы на машину и заметит, что они не совпадают с техническими характеристиками.
Как зарегистрировать ГБО
В течение 10 дней после установки ГБО следует обратиться в сервисный центр МВД. После переоформления владельцу будет выдано новое свидетельство о регистрации, в котором будет запись об установке на автомобиль газобаллонного оборудования.
Для перерегистрации необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства) или:
- временное удостоверение гражданина Украины
- вид на постоянное проживание
- виды на временное проживание
- удостоверение беженца
- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите
- копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия в соответствующих базах данных МВД) или серии и номере паспорта (для физических лиц, по своим религиозным убеждениям отказавшихся от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, сообщили об этом соответствующему контролирующему органа и имеют отметку в паспорте)
- акт приемки-передачи авто (выдает предприятие на котором устанавливается ГБО)
- свидетельство о согласовании конструкций (выдает предприятие на котором устанавливается ГБО)
- сертификат соответствия или акт технической экспертизы (для автобусов обязателен только сертификат соответствия)
- приказ руководителя предприятия за назначение ответственного лица (только для юридических лиц)
Отметим, что при переоформлении наличие транспортного средства не обязательно. Новое свидетельство выдается в день обращения в МВД.
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При подготовке публикации были использованы материалы: Кодекс Украины об административных правонарушениях и данные из Главного сервисного центра МВД.