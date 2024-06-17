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Штраф за ГБО. Что нужно обязательно сделать водителям, чтобы не влететь в "копеечку"

Понедельник 17 июня 2024 19:20
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Штраф за ГБО. Что нужно обязательно сделать водителям, чтобы не влететь в "копеечку" Какой штраф за незарегистрированное ГБО (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Многие украинские водители устанавливают в авто газобаллонное оборудование (ГБО), чтобы меньше тратить на топливо, поскольку газ дешевле бензина. После проведения переоборудования транспортное средство в течение 10 дней нужно перерегистрировать в сервисном центре МВД, в противном случае владельцу грозит штраф.

РБК-Украина рассказывает, сколько придется заплатить, если своевременно не оформить изменения документально.

Какой штраф предусмотрен за незарегистрированное ГБО

Статья 121-1 КУ об административных нарушениях "Эксплуатация водителями транспортных средств, идентификационные номера составных частей которых не соответствуют записям в регистрационных документах, уничтожены или поддельные" предусматривает наказание в виде наложения штрафа в размере пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (255 грн).

Этот штраф могут выписать, если полицейский проверит документы на машину и заметит, что они не совпадают с техническими характеристиками.

Как зарегистрировать ГБО

В течение 10 дней после установки ГБО следует обратиться в сервисный центр МВД. После переоформления владельцу будет выдано новое свидетельство о регистрации, в котором будет запись об установке на автомобиль газобаллонного оборудования.

Для перерегистрации необходимо предоставить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства) или:
    • временное удостоверение гражданина Украины
    • вид на постоянное проживание
    • виды на временное проживание
    • удостоверение беженца
    • удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите
  • копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия в соответствующих базах данных МВД) или серии и номере паспорта (для физических лиц, по своим религиозным убеждениям отказавшихся от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, сообщили об этом соответствующему контролирующему органа и имеют отметку в паспорте)
  • акт приемки-передачи авто (выдает предприятие на котором устанавливается ГБО)
  • свидетельство о согласовании конструкций (выдает предприятие на котором устанавливается ГБО)
  • сертификат соответствия или акт технической экспертизы (для автобусов обязателен только сертификат соответствия)
  • приказ руководителя предприятия за назначение ответственного лица (только для юридических лиц)

Отметим, что при переоформлении наличие транспортного средства не обязательно. Новое свидетельство выдается в день обращения в МВД.

Читайте также о том, заберут ли права, если не остановиться по требованию полицейского.

Ранее мы писали о том, какой штраф придется заплатить пассажиру такси за непристегнутый ремень безопасности.

При подготовке публикации были использованы материалы: Кодекс Украины об административных правонарушениях и данные из Главного сервисного центра МВД.

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