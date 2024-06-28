Штрафы за номерные знаки. 6 случаев, когда водители рискуют "влететь" на деньги

Какой штраф могут выписать за номерные знаки

"Штраф за ненадлежащее использование номерных знаков в автомобиле, в частности, путем наклеивания наклеек на них, до октября 2022 года был предусмотрен ч. 6 ст. 121 КУоАП и составил 850 грн. В октябре 2022 года Верховной Радой принят закон, которым такое правонарушение выделено в отдельную статью и увеличен штраф за такие действия до 1 190 грн", - говорит юрист.

Указанный штраф сейчас предусмотрен ч. 1 ст. 121-3 КУоАП, применяемого в случае:

управление или эксплуатация транспортного средства без номерного знака

с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующим установленным образцам или требованиям

с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными)

с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию

загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния 20 метров

а также при совершении других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака

"Предлагая такие изменения, законодатель пояснил, что в последнее время наблюдается негативная тенденция управления водителями транспортными средствами с умышленной маскировкой или сокрытием номерных знаков. Так распространено покрытие номерных знаков светоотражающими пленками, лаками, прозрачными наклейками, закрывающими один или несколько символов номерного знака", - говорит Тетеря.

Он добавляет, что в интернете можно купить разнообразные средства, подменяющие в движении номерные знаки (так называемые оборотные) или создающие эффект случайного закрытия символов управляемыми муляжами листьев.

Как часто выписывают штрафы за номерные знаки

"Штрафы за покрытие номерных знаков наклейками накладываются на водителей довольно часто. Происходит это на месте остановки транспортного средства работниками полиции. В свою очередь оштрафованные водители нередко оспаривают такие штрафы в суд. В реестре судебных решений есть достаточно много решений судов, принятых по результатам пересмотра штрафов", - говорит эксперт.

Например, Ленинский районный суд Харькова, рассматривая дело №642/1997/24, своим решением от 27 мая 2024 года, оставил в силе штраф наложенный на водителя, управлявшего транспортным средством, номерной знак которого был закрыт наклеенной лепкой лентой черного цвета, чем было изменено букву "І" в номерном знаке на букву "Т".

По делу № 758/473/23 Подольский районный суд Киева своим решением от 12 июля 2023 признал законным штраф наложенный за то, что на номерной знак автомобиля была нанесена пленка, которая под определенным углом искажает отображение номерного знака, то есть усложняет его идентификацию.

"Следует иметь в виду, что нередко в таких делах суды становятся на сторону водителей, поскольку сотрудники полиции не фиксируют факт нахождения наклейки на номерном знаке должным образом, что приводит к отсутствию надлежащих и допустимых доказательств совершения правонарушения", - говорит Тетеря.

Например, по делу № 522/1399/23, которое просматривал Пятый апелляционный административный суд, на водителя был наложен штраф за наклейки на номерном знаке, которые не позволяли считывать его даже с расстояния 2 метров. Данный факт подтверждался фотоснимком. Однако суд признал, что постановление полиции не содержит сведений о техническом средстве, которым сделана такая фотография. Соответственно, невозможно было установить дату, время и место фотофиксации. Так что водителя не оштрафовали.