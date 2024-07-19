Штрафы для коррупционеров. Что не так с законопроектом 11340 и есть ли "зрада"

Верховная Рада 18 июля приняла в первом чтении законопроект 11340, по которому для коррупционеров смогут смягчить наказание. Идея вызвала недовольство у активистов, которые считают, что это позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.

Подробнее о том, в чем суть инициативы и как на самом деле будет работать закон - в материале РБК-Украина ниже.

Сделка со следствием – что не так с законопроектом 11340

Практика, согласно которой подозреваемый идет на сделку с детективом, и получает менее суровое наказание, в западных странах – довольно распространенное явление. В Украине эту инициативу периодически обсуждали, но, сталкиваясь с неуверенностью общества в том, что это будет справедливо, оставляли все как есть.

На самом деле, сделка с прокурором – это не что-то новое, такая практика в Украине есть, но чаще всего она применяется тогда, когда либо следствие, либо подозреваемый не уверены в своей позиции или количестве доказательств. Идея заключать сделки и "откупаться" за менее суровое наказание в коррупционных преступлениях начала звучать с 2019 года, когда в Украине запустили ВАКС. Параллельно об этом говорили и зарубежные партнеры. Наконец, эту инициативу прописали в плане Ukraine Facility и, что важно, согласовали с Европейским союзом.

После того, как законопроект прошел комитеты по правоохранительной деятельности и евроинтеграции, его вынесли на голосование.

Сам законопроект предусматривает применение штрафа как дополнительного наказания, если подозреваемый или обвиняемый в коррупции заключил сделку о признании себя виновным. Штрафы следующие: за уголовный проступок – от 204 тысяч до 2,05 млн грн, за менее тяжкое преступление – от 2,05 млн до 204, за тяжкое – от 20,4 до 102 млн, за особо тяжкое – от 102 до 204 млн грн.

Штраф как дополнительное наказание назначают тогда, когд он предусмотрен санкцией статьи. Также предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей, согласно которой подозреваемый может раскрыть другого коррупционера и это подтвердится, или, если человек покрыл убытки от своего преступления, суд может утвердить сделку о признании его вины.

В целом, законопроект 11340 должен был стать довольно эффективным – в первую очередь, это мотивация для "промежуточных звеньев" в коррупционной схеме. Выдал главу схемы, заплатил штраф, получил меньшую санкцию за преступление и все. Но текст законопроекта имеет ряд ошибок, которые делают эту схему нерабочей.

В проекте говорится о том, что преступник может получить сделку о признании вины или, если он возместит причиненный ущерб, или раскроет организатора. То есть, у коррупционера есть выбор – к примеру, он по схеме своего начальника украл 10 млн, был пойман НАБУ, вернул бюджетные миллионы, заключил сделку со следствием и все. И речь даже не о штрафе, а о возмещении ущерба, о чем пишет нардеп Ярослав Юрчишин.

"То есть вы раскрутили схему закупок курток для армии. Правоохранители арестовали одну фуру, пусть 5% ущерба. Вы вернули 5% ну пусть еще расходы на следствие/суд и ..все. То что вас покрывал министр или замминистра, то что схема действовала по всей стране – за скобки. То что вы сами схему не создали, а были винтиком – забыли. Догадайтесь, кто вам деньги даст? Думаю еще с запасом", – пишет Юрчишин.

В идеале закон должен работать следующим образом – коррупционер, укравший по заказу начальника 10 миллионов, возвращает все 10 миллионов, раскрывает личность и роль начальника в коррупционной схеме и за это получает сделку со следствием и менее суровую санкцию наказания.

Реакция антикоррупционеров

Когда за проект проголосовали в первом чтении, активисты из антикоррупционной среды, заметив ошибки в тексте законопроекта, забили тревогу. Одним из первых с заявлением о том, что все в порядке и проект будет дорабатываться, вышел глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Финальная версия законопроекта все равно будет проходить "зачет" от международников. Если гражданское общество считает этот законопроект "зрадой", у него есть право и возможность предоставить свои аргументы представителям посольств и международных организаций. Но я уверен, что все будет хорошо доработано до второго чтение, как это уже было многократно в подобных ситуациях", - добавил глава фракции.

Отметим, что в Комитете по вопросам коррупционной политики еще до голосования заявили, что в законопроекте есть дыра, о чем заявила глава Комитета Анастасия Радина.

"Для того чтобы устранить этот коррупционный риск, следует предусмотреть, что для заключения соглашения о признании виновности в случае особо тяжкого коррупционного преступления подозреваемый или обвиняемый должен и возместить ущерб, и дать показания организатору или другому лицу. Таким образом, соглашение будет способствовать дальнейшему раскрытию коррупционных преступлений и привлечению к ответственности всех виновных, а не только тех, до кого удалось дотянуться. И я, и мои коллеги будем подавать соответствующие поправки — на это две недели", – заявила Радина в комментарии РБК-Украина.

В НАБУ и САП также прокомментировали текст законопроекта. В антикоррупционной прокуратуре отметили, что согласны с выводом Комитета по антикоррупционной политике, которые считают, что без обязательного раскрытия других членов антикоррупционной схемы уменьшать санкцию наказания нельзя.

"Мы считаем, что такая норма законопроекта не отвечает целям заключения сделок о признании виновности, которые должны способствовать разоблачению организаторов преступлений через сотрудничество с другими соучастниками. По нашему мнению, изобличение организаторов коррупционного уголовного правонарушения должно быть неотъемлемым условием заключения таких сделок", – отметили в САП.

В НАБУ согласились с коллегами и отметили, что заключение сделки с преступником возможно с обязательным выполнением двух условий – раскрытия другого члена преступной схемы и полного либо частичного возмещения ущерба (в зависимости от характера и степени участия преступника в схеме).

Еще раз стоит подчеркнуть – такие сделки существовали и раньше. Сегодня, в период большой войны России с Украиной, эти сделки осуществляются за счет "донатов на ВСУ". Даже в самых примитивных преступлениях, например, в попытках пересечь государственную границу, преступника обязывали купить дрон для армии в обмен на условный срок.

В этом законопроекте речь идет о том, что у коррупционера появляется мотивация – "сдать" подельника и отдать украденные деньги со штрафом, чтобы получить минимальную из возможных санкций. Это даст возможность детективам ловить "крупную рыбу", а не довольствоваться "стрелочниками", которые получают 5-7 лет тюрьмы и выходят, имея различные блага о тех, кого они прикрыли.

Очевидно те ошибки, которые допущены в законопроекте, будут исправлять и ко второму чтению он выйдет в зал Рады уже без коррупционных рисков. В противном случае европейские партнеры не зачтут это Украине как попытку бороться с коррупцией.