Штрафы за интимную переписку? Какое наказание можно получить за сексуальное домогательство по новому закону

27 мая глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Стамбульской конвенции. Теперь за сексуальное домогательство обидчик может получить штраф, исправительные или общественные работы.

РБК-Украина проанализировала законопроект и рассказывает, что нового он предусматривает.

Что такое Стамбульская конвенция и зачем она в Украине

Это международное соглашение Совета Европы, которое должно предотвращать насилие против женщин и девушек, защищать пострадавших и наказывать обидчиков. В Стамбульской конвенции говорится про:

домашнее насилие, включая психологическое и экономическое

сексуальное насилие: изнасилование, в том числе и брачные, и сексуальные домогательства

калечение женских гениталий, принудительные стерилизации, аборты и браки

преследование (сталкинг) и другое насилие, ассоциированное со статьей

Первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, стала Турция. В апреле 2022 года число подписавшихся стран достигло отметки 45.

В Украине проблема домашнего насилия актуальна. По данным "Опендатабота", в январе 2024 года правоохранители зафиксировали 435 дел о домашнем насилии. Это на 55% больше, чем было в январе 2023 года. Тогда зарегистрировали 280 таких дел.

Количество зарегистрированных дел по домашнему насилию в течение 2019-2023 годов (фото: opendatabot.ua)

Что предполагает новый законопроект

Отметим, что Стамбульская конвенция обязывает на законодательном уровне предусмотреть юридическую ответственность за совершение сексуальных домогательств.

"Поэтому законопроект предлагает предусматривать административную ответственность за сексуальные домогательства, которые не нанесли телесных повреждений и не связаны с проникновением в тело другого лица", - говорится в пояснительной записке.

Новый закон обязывает суды при рассмотрении дел, связанных с домашним насилием, насилием по признаку статьи, направлять обвиняемых на прохождение программы для обидчиков. Раньше этой нормой часто пренебрегали.

Кроме того, законопроект вводит админответственность для должностных лиц, если те не сообщают о совершении домашнего насилия в отношении ребенка и ответственности за сексуальное домогательство.

Человеку, который унижает или добивается другого человека в интимном смысле, будут выдавать предписание о том, чтобы обидчик немедленно покинул место их совместного проживания. За этим должны следить полицейские.

Отныне также увеличивается срок задержания человека, совершившего насилие над другим, до 24 часов.

За что можно получить штраф и какая сумма

"Сексуальным домогательством будет считаться совершение против желания личности оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально. Запрет на совершение таких действий действует как в реальной жизни, так и через электронные коммуникации - социальные сети, интернет и мессенджеры", - объясняет юрист.

В изменениях в КУ об админправонарушениях появились следующие виды наказаний:

совершение домашнего насилия, то есть умышленное совершение любых деяний физического, психологического или экономического характера, в результате чего мог быть причинен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего - штраф от 170 до 340 гривен или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или исправительные работы на срок до месяца с вычетом 20% заработка, или административный арест на срок до 10 суток

или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или исправительные работы на срок до месяца с вычетом 20% заработка, или административный арест на срок до 10 суток невыполнение срочного запретительного предписания лицом, в отношении которого он вынесен - штраф от 170 до 340 гривен или общественные работы сроком от 30 до 40 часов, или исправительные работы сроком до месяца с вычетом 20% заработка, или административный арест сроком до 10 суток

или общественные работы сроком от 30 до 40 часов, или исправительные работы сроком до месяца с вычетом 20% заработка, или административный арест сроком до 10 суток неуведомление лицом о месте своего временного пребывания после того, как оставило место совместного проживания с пострадавшим лицом - штраф от 170 до 255 гривен

несообщение о совершении домашнего насилия в отношении ребенка должностным лицом, занимающимся мерами предотвращения и противодействия домашнему насилию, влечет наложение штрафа от 340 до 510 гривен или исправительные работы на срок до одного месяца с вычетом 20% заработка

или исправительные работы на срок до одного месяца с вычетом 20% заработка совершение насилия по признаку пола, то есть умышленное совершение любых деяний физического, психологического или экономического характера, направленных против лиц из-за их принадлежности к определенному полу карается штрафом от 340 до 680 гривен , или общественными работами на срок от 20 до 40 часов, или исправительные работы сроком до одного месяца с вычетом 20% заработка, или административный арест сроком до 10 суток

, или общественными работами на срок от 20 до 40 часов, или исправительные работы сроком до одного месяца с вычетом 20% заработка, или административный арест сроком до 10 суток сексуальное притязание, т. е. совершение без согласия лица вербальных, невербальных или физических действий сексуального характера, не повлекших телесных повреждений, целью или следствием которых является унижение достоинства лица, в частности путем создания запугиваемой, враждебной, унизительной или оскорбительной среды, и не связанные с проникновением в тело другого лица влекут наложение штрафа от 340 до 850 гривен , или общественные работы на срок от 20 до 30 часов

, или общественные работы на срок от 20 до 30 часов если пострадавшее лицо находится со своим обидчиком в отношениях трудового, служебного, материального или иного подчинения, наказание для него будет в виде штрафа от 850 до 1 190 гривен или общественных работ на срок от 30 до 40 часов

Более тяжелым будет считаться совершение таких действий повторно в течение года или в случае, если потерпевшим от этих действий является лицо, зависимое от правонарушителя в материальном, служебном или ином смысле.

Штрафы за такое нарушение составляют от 1 360 до 4 760 гривен, также предусмотрены общественные или исправительные работы, или административный арест.

Могут ли правоохранители проверять переписку

Если существует запрет на совершение сексуальных домогательств онлайн, то личная переписка может быть "местом совершения" такого правонарушения. Однако это не означает, что правоохранительные органы будут получать доступ к прочтению автоматически, отмечает эксперт.

"Человек, который считает, что его сексуально добиваются, в частности, в личной переписке, предоставляет заявление в Национальную полицию Украины вместе с описанием обстоятельств и может предоставить доступ к переписке как ее участник для защиты своих прав (предоставить сообщения, скриншоты и т. п.)", - объясняет Ирина Ан.

Кроме того, лицо имеет право сообщить о правонарушениях в отношении его через номера экстренных служб: общий номер экстренной помощи 112 и полиции 102.