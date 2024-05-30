ua en ru
Чт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Для некоторых водоканалов изменили тарифы с 1 июня: поднимут ли цену для населения

Украина, Четверг 30 мая 2024 13:25
UA EN RU
Для некоторых водоканалов изменили тарифы с 1 июня: поднимут ли цену для населения Фото: для ряда водоканалов в Украине изменили тарифы с 1 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Для ряда водоканалов в Украине изменили тарифы. Новые цены начнут действовать с 1 июня, но изменения касаются только бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Решение об изменении тарифов на водоснабжение и водоотвод не касается населения, а только небытовых потребителей ряда водоканалов. Речь идет о 35 учреждениях.

С 1 июня будут действовать следующие оптовые тарифы на водоотвод (за 1 кубометр без НДС):

  • КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" - 11,88 гривны;
  • КП "Водоканал" (Запорожье) - 10,45 гривны;
  • КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 6,87 гривны;
  • Львовводоканал - 9,02 гривны;
  • Черновцыводоканал - 10,28 гривны;
  • Киевводоканал - 9,66 гривны;
  • Днепроводоканал - 11,69 гривны;
  • Житомирводоканал - 17,24 гривны;
  • Черкассыводоканал - 10,51 гривны.

Тариф на централизованное водоснабжение для других потребителей (кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС):

  • КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" - 30,36 гривны;
  • КП "Водоканал" (Запорожье) - 24,53 гривны;
  • КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 17,45 гривны;
  • Львовводоканал - 20,04 гривны;
  • Черновцыводоканал - 23,89 гривны;
  • Киевводоканал - 21,42 гривны;
  • Днепроводоканал - 24,18 гривны;
  • Житомирводоканал - 32,34 гривны;
  • Черкассыводоканал - 20,19 гривны.

Самые высокие тарифы на водоснабжение для бизнеса установлены для компании "Энергоресурсы" - 53,39 гривны за 1 кубометр. Самый высокий тариф на водоотвод - для коммунального предприятия "Облводоканал" Запорожского областного совета (42,37 гривны за 1 кубометр).

Следует отметить, что тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения заморожены. Цены остаются на уровне, как до 24 февраля 2022 года.

Напомним, в Украине намерены изменить тарифы на электроэнергию. При потреблении до 100 кВт тариф планируется оставить на прежнем уровне. При большем потреблении сумма в платежке увеличится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарифы на ЖКХ Водоснабжение Коммунальные платежи
NEWS
РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв
РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв
DAILY
Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес
Юрий Дощатов, Руслан Кисляк Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес