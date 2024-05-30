Для некоторых водоканалов изменили тарифы с 1 июня: поднимут ли цену для населения
Для ряда водоканалов в Украине изменили тарифы. Новые цены начнут действовать с 1 июня, но изменения касаются только бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Решение об изменении тарифов на водоснабжение и водоотвод не касается населения, а только небытовых потребителей ряда водоканалов. Речь идет о 35 учреждениях.
С 1 июня будут действовать следующие оптовые тарифы на водоотвод (за 1 кубометр без НДС):
- КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" - 11,88 гривны;
- КП "Водоканал" (Запорожье) - 10,45 гривны;
- КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 6,87 гривны;
- Львовводоканал - 9,02 гривны;
- Черновцыводоканал - 10,28 гривны;
- Киевводоканал - 9,66 гривны;
- Днепроводоканал - 11,69 гривны;
- Житомирводоканал - 17,24 гривны;
- Черкассыводоканал - 10,51 гривны.
Тариф на централизованное водоснабжение для других потребителей (кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС):
- КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" - 30,36 гривны;
- КП "Водоканал" (Запорожье) - 24,53 гривны;
- КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 17,45 гривны;
- Львовводоканал - 20,04 гривны;
- Черновцыводоканал - 23,89 гривны;
- Киевводоканал - 21,42 гривны;
- Днепроводоканал - 24,18 гривны;
- Житомирводоканал - 32,34 гривны;
- Черкассыводоканал - 20,19 гривны.
Самые высокие тарифы на водоснабжение для бизнеса установлены для компании "Энергоресурсы" - 53,39 гривны за 1 кубометр. Самый высокий тариф на водоотвод - для коммунального предприятия "Облводоканал" Запорожского областного совета (42,37 гривны за 1 кубометр).
Следует отметить, что тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения заморожены. Цены остаются на уровне, как до 24 февраля 2022 года.
Напомним, в Украине намерены изменить тарифы на электроэнергию. При потреблении до 100 кВт тариф планируется оставить на прежнем уровне. При большем потреблении сумма в платежке увеличится.
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