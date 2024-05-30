Для некоторых водоканалов изменили тарифы с 1 июня: поднимут ли цену для населения

Для ряда водоканалов в Украине изменили тарифы. Новые цены начнут действовать с 1 июня, но изменения касаются только бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Решение об изменении тарифов на водоснабжение и водоотвод не касается населения, а только небытовых потребителей ряда водоканалов. Речь идет о 35 учреждениях.

С 1 июня будут действовать следующие оптовые тарифы на водоотвод (за 1 кубометр без НДС):

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" - 11,88 гривны;

КП "Водоканал" (Запорожье) - 10,45 гривны;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 6,87 гривны;

Львовводоканал - 9,02 гривны;

Черновцыводоканал - 10,28 гривны;

Киевводоканал - 9,66 гривны;

Днепроводоканал - 11,69 гривны;

Житомирводоканал - 17,24 гривны;

Черкассыводоканал - 10,51 гривны.

Тариф на централизованное водоснабжение для других потребителей (кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС):

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" - 30,36 гривны;

КП "Водоканал" (Запорожье) - 24,53 гривны;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 17,45 гривны;

Львовводоканал - 20,04 гривны;

Черновцыводоканал - 23,89 гривны;

Киевводоканал - 21,42 гривны;

Днепроводоканал - 24,18 гривны;

Житомирводоканал - 32,34 гривны;

Черкассыводоканал - 20,19 гривны.

Самые высокие тарифы на водоснабжение для бизнеса установлены для компании "Энергоресурсы" - 53,39 гривны за 1 кубометр. Самый высокий тариф на водоотвод - для коммунального предприятия "Облводоканал" Запорожского областного совета (42,37 гривны за 1 кубометр).