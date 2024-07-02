Штрафы для ФЛП. Когда и за что могут наказать предпринимателей

За несвоевременную уплату единого налога и подачу декларации за предыдущий год с опозданием ФЛПам грозят штрафы.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Бачинские и партнеры рассказывает, сколько придется заплатить за такие нарушения.

Что будет, если не вовремя подать декларацию

ФЛП должны отчитываться за предыдущий год. I и II группы должны были подавать декларации до 29 февраля 2024 г. за весь 2023 г., III группа (3%, 5%) до 9 февраля 2024 г. за 4 квартал 2023 г. накопительным итогом.

ФЛПы могут избежать штрафов за несвоевременную подачу деклараций во время действия военного положения. Для этого следует подтвердить невозможность выполнения обязанности по представлению отчетности.

Избежать ответственности ФЛП могут, если налоговая обязанность (представление отчетности или уплаты налогов) была не выполнена через форс-мажор. Но этот факт нужно доказать. Если ФЛП не платит ЕН только потому, что у него нет денег на счете, то это не считается форс-мажором.

Налоговый кодекс Украины предусматривает наказание за несвоевременное представление отчетности в виде наложения штрафа в размере 340 грн (за каждое такое непредставление или несвоевременную подачу).

Повторное нарушение в течение года предусматривает штраф в размере 1 020 грн за каждую такую неподачу или несвоевременную подачу. Соответственно, если ФЛП подал с опозданием все три декларации по ЕП в один день (до того, как наложили в течение года штраф согласно п. 120.1 НКУ), он будет вынужден уплатить штраф в размере 1020 грн (340 грн х 3).

Какие бывают штрафы за несвоевременную уплату обязательств

За несвоевременную уплату единого налога ФЛП грозит штраф в размере:

5% суммы налогового долга, если просрочено до 30 календарных дней включительно

10 % суммы налогового долга, если уплата просрочена более чем на 30 календарных дней

При этом даже во время действия военного положения ФЛП должны платить ЕСВ. В противном случае на них могут наложить административный штраф по ст. 165 1 КоАП в размере от 680 до 1360 грн.

Добавим также, что за ведение предпринимательской деятельности без оформления ФЛП предусмотрено наказание от 1 000 до 2 000 необлагаемых налогом минимумов граждан (17 000 - 34 000 грн) с конфискацией изготовленной продукции, сырья и денег. Если же доходы от незаконной деятельности превышали 17 000 грн., то сумма штрафа составляет от 2 000 до 5 000 необлагаемых налогом минимумов граждан - до 85 000 грн.