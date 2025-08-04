Штрафы на 100 тысяч гривен? Сколько раз могут наказывать за неявку по повестке

Какая ответственность за неявку по повестке

В период действия правового режима военного положения обязательства граждан по мобилизационной подготовке приобретают особое правовое значение. Одно из самых распространенных админправонарушений в этой сфере – неявка лица в ТЦК и СП по повестке.

Это порождает вопрос о количестве возможных штрафов, повторяемости ответственности и наступлении уголовных последствий, отмечает Ирина Босая.

"В соответствии со ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях Нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации, в частности неприбытие без уважительных причин по вызову ТЦК и СП, влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 5100 до 8500 гривен, а за повторное в течение года – от 8500 до 11900 гривен", – рассказывает специалист.

В то же время в период действия военного положения, Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (ст. 22) предусмотрен усиленный режим ответственности.

Так, с 2024 года после внесения изменений в КУоАП (закон № 3636-ІХ от 11.04.2024) денежные санкции существенно выросли: штраф за нарушение будет от 17 000 до 25 500 гривен.

Сколько раз могут штрафовать?

Законами не установлено предельное количество штрафов, которые могут быть применены к лицу в случае систематической неявки по разным повесткам, обращает внимание юрист.

"Каждая отдельная неявка без уважительной причины – это самостоятельное административное правонарушение, которое имеет признаки завершенного состава. Объект – воинская обязанность; объективная сторона – деяние в форме бездействия; субъект – физическое вменяемое лицо, состоящее на воинском учете; субъективная сторона – вина в форме умысла", – говорит Ирина Босая.

По ее словам, суды Украины подтверждают возможность накопления штрафов, если лицо систематически игнорирует вызовы. Так, по делу № 147/1055/23 (Седьмой апелляционный административный суд) человека привлекли к административной ответственности два раза подряд – за каждую повестку отдельно.

В решениях судов также подтверждается неявка по уважительной причине (медицинские показания, обстрелы, отсутствие надлежащего уведомления) является основанием для освобождения от ответственности (например, дело № 148/864/23).

Обратите внимание. Адвокат говорит, что важно различать административную и уголовную ответственность. Только неявка после прохождения ВВК и признания годным к службе, то есть уклонение от мобилизации, может квалифицироваться по ст.336 УК Украины Уклонение от призыва по мобилизации наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

В этом случае должно быть надлежащим образом зафиксировано:

Прохождение ВВК;

Получение мобилизационного распоряжения;

Намерение уклонения.

Итак, неявка по каждой отдельной повестке - это отдельное админправонарушение. И оно может влечь за собой неоднократные штрафы, совокупность которых может превысить 100 тыс. грн.

Законодательством не предусмотрено "предельное количество" таких штрафов, говорит собеседница.

"Формально каждая неявка является новым составом. Но уважительная причина, подтвержденная документально (справка, постановление о форс-мажоре, показания и так далее), может освободить от ответственности", – рассказывает Ирина Боса.

Можно ли обжаловать штраф

Адвокат напоминает, что в случае накопления штрафов вы имеете право их обжаловать в судебном порядке (ст. 287 КУоАП) в течение 10 дней с момента получения постановления.

Ранее мы сообщали, что в большинстве случаев суды отменяют штрафы за неявку по повесткам, которые прислали "Укрпочтой" с ошибками или когда военнообязанного проинформировали о повестке ненадлежащим образом.

По просьбе РБК-Украина управляющий партнер юркомпании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков проанализировал судебные решения с мая 2024 по март 2025 года по делам, где обжаловали постановления об админнарушении по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП – нарушение правил мобилизации.

"Обнаружил такие результаты рассмотрения дел: 2 954 исков удовлетворены полностью или частично и еще 835 исков оставлено без удовлетворения. "Если исходить из таких простых расчетов, то можно ориентировочно определить, что суды отменяют штрафы примерно в 78% случаев. Это высокий процент", – говорит он.

В большинстве случаев суды отменяли штрафы из-за того, что повестку прислали неправильно или человека должным образом не уведомили о рассмотрении дела.